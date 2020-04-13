В Москве в третий раз провели дезинфекцию всех дорог и тротуаров

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московские коммунальщики в третий раз провели масштабную работу по дезинфекции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Первая масштабная дезинфекция в этом году была проведена 28 марта.

"В рамках масштабной дезинфекции, которую коммунальные службы провели в воскресенье, были обработаны все дороги, тротуары и дворовые территории. Проведены мероприятия по сплошной обработке специальными средствами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог с прилегающими парковками, тротуаров, дворовых территорий и межквартальных проездов; дезинфекция 7,6 тыс. объектов дорожного хозяйства и более 25 тыс. дворовых территорий", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что масштабная работа по дезинфекции проводилась в третий раз для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. По его словам, в сплошной обработке дезинфицирующими препаратами объектов было задействовано 4,5 тыс. единиц поливомоечной техники.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что обработка проводилась с применением дезинфицирующих препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны и широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.

Заммэра сообщил, что работы по дезинфекции дорог и общественных пространств будут продолжены. "Сотрудники коммунальных служб будут проводить эти мероприятия на регулярной основе до тех пор, пока будет сохраняться угроза распространения в городе коронавирусной инфекции. Все необходимые ресурсы для этого имеются", - заключил Бирюков.