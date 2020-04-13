Производитель медоборудования московской ОЭЗ передал дефицитные комплектующие в Коммунарку

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Один из производителей особой экономической зоны "Технополис Москва" - компания "Хирана плюс" - передал дефицитные расходные материалы для медицинского оборудования государственной клинической больнице в Коммунарке. В медучреждение отгружены 1,5 тыс. комплектов двух видов дыхательных контуров (соединяют готовые аппараты ИВЛ и пациента) и 1 тыс. бактериально-вирусных фильтров, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"34 единицы медицинского оборудования, [составленные из этих комплектующих], компания поставила в столичные учреждения здравоохранения с начала года, пять из них в марте - в больницу в Коммунарке. В связи с возникшей потребностью в расходных материалах компания предложила безвозмездно их передать коллегам, работающим на этом оборудовании", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Глава департамента Александр Прохоров, слова которого также приводят в сообщении, уточнил, что расходные материалы к медицинскому оборудованию компания "Хирана плюс" передала совместно с белорусским партнером "Ассомедика". "Предприятие работает на площадке технополиса с июля прошлого года, и сейчас его мощности позволяют производить до 100 единиц медицинской техники в месяц. При этом компания готова наращивать объемы производства, так как условия работы в особой экономической зоне это позволяют", - отметил Прохоров.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.