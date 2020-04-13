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Власти Москвы сообщили об ошибках при обращениях за цифровым пропуском по СМС

Для получения пропуска необходимо отправлять СМС с четким соблюдением шаблона заполнения

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Около 90% сообщений, поступивших к настоящему моменту на короткий номер 7377, предназначенный для оформления цифровых пропусков в столице, содержат некорректный текст. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в департаменте информационных технологий города Москвы.

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Там подчеркнули, что система выдачи цифровых пропусков через СМС работает без сбоев, в штатном режиме.

"СМС с некорректным текстом составляют около 90% всех сообщений, поступающих на короткий номер 7377. Некоторые даже отправляют СМС со свободным текстом - например, "дайте мне пропуск". Для того, чтобы получить цифровой пропуск, горожанам необходимо отправить СМС с четким соблюдением шаблона заполнения. Тогда в ответном СМС им придет 16-значный код, который и будет являться пропуском", - сообщили в ДИТ.

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