Столичные энергетики выдали дополнительно около 177 кВт мощности Противочумному центру

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Компания "Россети Московский регион" заявила о наращивании мощностей для столичных медучреждений. Так, для ФКУЗ "Противочумный центр" Роспотребнадзора, в котором создан новый референс-центр по диагностике коронавирусной инфекции, было выдано дополнительно около 177 кВт электроэнергии, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Дополнительные энергоресурсы необходимые для бесперебойной работы медоборудования в учреждениях здравоохранения выдали столичные энергетики. Порядка 177 кВт мощности получил Противочумный центр, куда будут направляться биоматериалы для окончательного подтверждения COVID-19 из нескольких федеральных округов России - ЦФО, СЗФО, ПФО и СКФО. Специально для центра были построены две кабельные линии 0,4 кВ и проведена реконструкция трансформаторной подстанции", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ближайшее время планируется завершение работ для ГКБ № 67 в Северо-Западном округе Москвы, в котором в одном из отделений было выделено 330 коек для инфицированных COVID-19. В медучреждении энергетики проложили 24 кабельных линии напряжением 0,4 кВ и установили новую трансформаторную подстанция с трансформаторами 2х1250 кВА. Также увеличена мощность и для ГКБ им. А. К. Ерамишанцева на 330 кВт, проложены четыре кабельных линии общей протяженностью 0,8 км, отметила пресс-служба.

Все работы по содействию системе здравоохранения в борьбе с коронавирусом проводятся в беспрецедентно сжатые сроки. Энергетики компании взяли под особый контроль более 2,6 тыс. объектов на всей территории Москвы и Подмосковья.