Спикер Мосгордумы призвал не тестировать систему выдачи цифровых пропусков без нужды

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников попросил в понедельник москвичей не тестировать систему выдачи цифровых пропусков для передвижения по столице без необходимости.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Пропуска в Москве и Подмосковье начнут действовать с 15 апреля.

"Это первый день и, естественно, шквал звонков, СМС и попыток получить пропуск. Я уверен, что ситуация сейчас отладится, единственное, что, я хотел бы обратиться к москвичам: друзья, если вам не нужен пропуск, давайте не тестировать систему! Поверьте, очень много желающих проверить, работает или не работает", - сказал Шапошников в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

По данным оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом, в связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа с пропуском.

"Давайте эти два дня дадим возможность тем, кому эти пропуска действительно нужны как минимум по медицинским показателям. Давайте хотя бы сегодня и завтра не тестировать систему своими запросами, своими СМС и звонками. Давайте дадим все вместе системе начать работать, пожалуйста, не перегружайте ее, это спасет жизни тем, кому это жизненно необходимо", - добавил Шапошников.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Такая мера была введена властями для того, чтобы максимально сократить распространение коронавирусной инфекции в условиях, когда скорая помощь и больницы Московского региона работают на пределе своих возможностей, а число заразившихся растет.

Поездки на транспорте

Как сообщалось, пропуска для поездок на дальние расстояния будут трех видов. Для поездок на работу можно оформить пропуск, действительный сразу до 30 апреля. Он полагается тем, чьи профессиональные обязанности не допускают возможности удаленной работы, а также курьерам. Число поездок по такому пропуску будет неограниченным.

Вторая категория пропусков предназначена для посещения больниц и поликлиник. Их можно оформить только на один день, но в течение одной недели можно получить неограниченное число пропусков.

Еще одна категория пропусков - для поездок в иных целях, к примеру, на дачу, в отдаленный магазин или на вокзал. Они действуют в течение одного дня и получить их можно будет не чаще чем два раза в неделю.

В мэрии подчеркнули, что при подаче заявки на пропуск для поездки на личном автомобиле нужно указать его госномер, а для поездок в общественном транспорте - номер карты "Тройка" или "Стрелка".

Оформляя разовые пропуска, необходимо будет указать адрес фактического проживания, а также адрес места назначения. Собеседник ТАСС подчеркнул, что если человек живет в Москве, но постоянно зарегистрирован в другом регионе, он должен будет указать адрес своего фактического проживания в столице. А при оформлении постоянного пропуска для поездок на работу указывать адрес вообще не требуется.