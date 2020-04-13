Протоколы за нарушение режима самоизоляции в Москве может составлять только полиция

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Протоколы за нарушение режима самоизоляции и за отсутствие цифрового пропуска с 15 апреля могут оформлять только сотрудники полиции. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах на просьбу прокомментировать, кто наделен такими полномочиями.

"Согласно Кодексу об административных правонарушениях Москвы, право составлять административные протоколы за нарушение режима повышенной готовности в Москве имеют должностные лица органов внутренних дел, в том числе транспортной полиции. Таким образом, проверить пропуск и составить протокол в случае его отсутствия на улице или в метро может полицейский, на дорогах - сотрудник ГИБДД, в электричках - сотрудник транспортной полиции", - пояснил источник.

Он добавил, что после подписания соглашения между мэрией Москвы и Росгвардией право составлять протоколы по статье 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы") появится и у сотрудников Росгвардии.

В случае отсутствия пропуска водителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей, пешеходу за нарушение режима самоизоляции - 4 тыс. рублей. Вместе с тем на месте полицейские не штрафуют граждан, они выписывают только протокол. Выписывает штрафы объединение административно-технических инспекций Москвы.