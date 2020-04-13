Нарушившая режим самоизоляции пьяная москвичка избила полицейского при задержании

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали на юге столицы москвичку, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения. При задержании она ударила сотрудника полиции бутылкой по голове и попыталась скрыться. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел 11 апреля на 2-й Рощинской улице. "Находившиеся на службе сотрудники правоохранительных органов остановили женщину, которая неадекватно вела себя. В ответ на это она ударила одного из полицейских сначала бутылкой по голове, а затем еще два раза рукой, после чего попыталась скрыться, но была задержана и доставлена в отдел полиции. Установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, сотрудник полиции после инцидента обращался в медицинское заведение, где ему была оказана помощь, после чего он продолжил несение службы. В настоящее время материалы данного дела переданы в органы следствия для принятия процессуального решения.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что женщина также нарушила установленный в Москве режим самоизоляции.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.