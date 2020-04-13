Эксперты назвали причины сбоев на сайте московской мэрии

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Специалисты компании Group-IB, занятой предотвращением киберугроз, расследуют серию кибератак на портал мэра и правительства Москвы. Как сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор компании Илья Сачков, основными причинами перебоев в работе портал стали слишком большое количество запросов на получение пропуска, возросший интерес пользователей и некая "сторонняя активность".

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Расследование начато, наша задача - понять причины кибератак, связанных с попытками влияния на работоспособность электронных сервисов и инфраструктуры, и как результат - найти исполнителей. На данный момент мы не можем сообщить детали - это помешает задачам расследователей", - сказал Сачков.

По его мнению, причиной сбоев на портале стали три фактора. В первую очередь это большое количество запросов на получение пропусков со стороны граждан. "Конечно, перед вводом сервиса, ожидающего большую нагрузку, проводятся нагрузочные тестирования, однако эти тестирования искусственные, и после ввода любого сервиса такого рода какое-то время уходит на его настройку и адаптацию с учетом реальной нагрузки", - отметил Сачков.

Двумя другими причинами он назвал многочисленные попытки пользователей "исследовать" сайт - проверить, как он работает и как устроен, а также некую "стороннюю активность", природа которой анализируется. При этом Сачков считает, что, несмотря на возросшие нагрузки, обеспечить стабильную работу портала возможно.

"Портал испытывает проблемы, стандартные при включении масштабных сервисов такого рода. Такие сервисы тестируют и на отказоустойчивость, и на безопасность, и на качество реализации для того, чтобы обеспечить стабильность и беспрерывность оказания сервиса. На рынке существуют все необходимые классы продуктов, позволяющие минимизировать влияние различных угроз и сервисы защиты от разного рода атак. Использование всех необходимых средств защиты снижает вероятность успешных атак и делает их реализацию очень дорогой и неоправданной", - пояснил он.

Атаки на mos.ru

Ранее руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко сообщил, что сайт мэра и правительства Москвы с появлением на нем в ночь на понедельник опции оформления цифровых пропусков для передвижения по городу на транспорте испытал столько атак, сколько не испытывал за два квартала. По данным оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом, в связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа с пропуском.

Пропуска в Москве и Подмосковье начнут действовать с 15 апреля. При оформлении заявки необходимо использовать домен nedoma.mos.ru. Получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта также можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив смс на номер 7377.