{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы начнут прием заявок от бизнеса по субсидиям на инжиниринг с 15 апреля

Льготы позволят компенсировать до 50% затрат

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Представители столичного бизнеса, зарегистрированные в Московском инновационном кластере, могут подать заявку на получение субсидии до 50 млн рублей на инжиниринговые услуги с 15 апреля до 1 июня. Об этом сообщает в понедельник официальный сайт мэра Москвы.

"С помощью субсидии участники Московского инновационного кластера смогут компенсировать до 50% затрат на создание нового продукта, модернизацию существующего или расширение производства. Среди затрат, подлежащих компенсации, - разработка электронных 3D-моделей продукта, технического проекта, технологической и конструкторской документации", - отмечается в сообщении.

Кроме того, как следует из текста, возмещению подлежат расходы на изготовление опытных образцов продукта, разработку программы и методики их испытаний, создание прототипов производственного оборудования, а также затраты на покупку, монтаж испытательных стендов и установок, участвующих в производстве нового продукта. Компенсации подлежат расходы, понесенные с 1 января 2018 года. Заявку на получение субсидии можно подать на сайте Московского инновационного кластера до 1 июня 2020 года, уточняется на сайте.

"Совсем недавно правительство Москвы расширило перечень претендентов на получение субсидии на инжиниринг в рамках утверждения второго пакета антикризисных мер поддержки бизнеса. Теперь подать заявку на эту субсидию могут компании и индивидуальные предприниматели возрастом от одного года. Раньше требования были строже, с момента регистрации организации или индивидуального предпринимателя должно было пройти не меньше трех лет. Кроме того, мы изменили критерии отбора заявок, комиссия будет отдавать предпочтение субъектам малого и среднего бизнеса. Именно они оказались сейчас в наиболее уязвимом положении", - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводит сайт мэра.

Сейчас департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, по данным его пресс-службы, предоставляет 12 видов субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди них - выплаты на продвижение товаров на интернет-площадках и через сервисы доставки, реализацию инновационного продукта, инжиниринг, обучение сотрудников, экспорт, участие в выставках, а также специальные выплаты для кредитных организаций, представителей гостиничного бизнеса, франчайзинга, коммерческих коворкингов, резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.

Инжиниринг - предоставление инженерно-консультационных услуг. Специалисты помогают клиенту создавать и совершенствовать продукт или производственный процесс. Благодаря инжиниринговым услугам на рынке появляются новые продукты, более совершенные, обладающие новыми характеристиками.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Аварийная работа электрооборудования могла стать причиной пожара на Ленинском проспекте
Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС