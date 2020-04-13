Власти Москвы начнут прием заявок от бизнеса по субсидиям на инжиниринг с 15 апреля

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Представители столичного бизнеса, зарегистрированные в Московском инновационном кластере, могут подать заявку на получение субсидии до 50 млн рублей на инжиниринговые услуги с 15 апреля до 1 июня. Об этом сообщает в понедельник официальный сайт мэра Москвы.

"С помощью субсидии участники Московского инновационного кластера смогут компенсировать до 50% затрат на создание нового продукта, модернизацию существующего или расширение производства. Среди затрат, подлежащих компенсации, - разработка электронных 3D-моделей продукта, технического проекта, технологической и конструкторской документации", - отмечается в сообщении.

Кроме того, как следует из текста, возмещению подлежат расходы на изготовление опытных образцов продукта, разработку программы и методики их испытаний, создание прототипов производственного оборудования, а также затраты на покупку, монтаж испытательных стендов и установок, участвующих в производстве нового продукта. Компенсации подлежат расходы, понесенные с 1 января 2018 года. Заявку на получение субсидии можно подать на сайте Московского инновационного кластера до 1 июня 2020 года, уточняется на сайте.

"Совсем недавно правительство Москвы расширило перечень претендентов на получение субсидии на инжиниринг в рамках утверждения второго пакета антикризисных мер поддержки бизнеса. Теперь подать заявку на эту субсидию могут компании и индивидуальные предприниматели возрастом от одного года. Раньше требования были строже, с момента регистрации организации или индивидуального предпринимателя должно было пройти не меньше трех лет. Кроме того, мы изменили критерии отбора заявок, комиссия будет отдавать предпочтение субъектам малого и среднего бизнеса. Именно они оказались сейчас в наиболее уязвимом положении", - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводит сайт мэра.

Сейчас департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, по данным его пресс-службы, предоставляет 12 видов субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди них - выплаты на продвижение товаров на интернет-площадках и через сервисы доставки, реализацию инновационного продукта, инжиниринг, обучение сотрудников, экспорт, участие в выставках, а также специальные выплаты для кредитных организаций, представителей гостиничного бизнеса, франчайзинга, коммерческих коворкингов, резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.

Инжиниринг - предоставление инженерно-консультационных услуг. Специалисты помогают клиенту создавать и совершенствовать продукт или производственный процесс. Благодаря инжиниринговым услугам на рынке появляются новые продукты, более совершенные, обладающие новыми характеристиками.