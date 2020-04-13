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Сакура со склонов Фудзиямы расцвела в "Аптекарском огороде" в Москве

Она расцвела раньше положенного срока

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Раннее цветение сакуры со склонов горы Фудзиямы началось в "Аптекарском огороде". Об этом говорится в сообщении пресс-службы сада.

"Сакура со склонов горы Фудзияма аномально рано расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" - 12 апреля. Речь о самой настоящей сакуре из Японии в Саду плодовых деревьев - вишне мелкопильчатой сорта тисима, привезенной со склонов Фудзиямы. Такой щедрый подарок саду сделала столица Японии Токио в мае 2010. Другие сакуры - у Субтропической оранжереи, в Саду плодовых деревьев и в Дальневосточном саду", - говорится в сообщении.

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#САКУРА РАСЦВЕЛА в "Аптекарском огороде" аномально рано — первая сакура в Москве! ⠀ Речь о самой настоящей сакуре из Японии в Саду плодовых деревьев — вишне мелкопильчатой сорта тисима, привезённой со склонов Фудзиямы.Такой щедрый подарок саду сделала столица Японии Токио в мае 2010. Другие сакуры — у Субтропической оранжереи, в Саду плодовых деревьев и в Дальневосточном саду. ⠀ Цветение сакур в "Аптекарском огороде" ежегодно вызывает небывалый ажиотаж среди жителей и гостей Москвы — возле деревьев фотографируются, снимают ролики, устраивают пленэры. ⠀ Помимо вишни Саржента и вишни мелкопильчатой, в "Аптекарском огороде" произрастает ещё один вид сакуры — вишня курильская, а также многочисленные сорта типа Аманогавы с тёмно-розовыми бутонами, Канзана с розово-красными бутонами. Одну из сакур в апреле 2016 года лично посадил ректор МГУ имени М. В. Ломоносова академик В. А. Садовничий. ⠀ Сакуру выращивают исключительно в декоративных целях. Ее изумительно красивое цветение полностью компенсирует отсутствие съедобных плодов. В зависимости от сортовых характеристик цветки на деревьях начинают распускаться в апреле-мае. Палитра цветения — от белоснежного до ярко-розового. ⠀ Сакура — собирательное название для многочисленных представителей рода Prunus (Слива). В него входят сливы, вишни, персики, миндаль, черемуха, лавровишня и т. д. Иногда к нему относят и абрикосы — все на правах подродов. Так как почти ни одна сакура не даёт плодов, крайне сложно определить, является она вишней или же сливой. ⠀ Сейчас на свежем воздухе цветут крокусы, хохлатки, морозники, хионодоксы, волчья ягода, рододендрон, рябчики, пролески, форзиция, тюльпаны, нарциссы, верески, альпийские фиалки, ирисы, сон-трава. ⠀ Сад закрыт для посещения из-за коронавируса — до особого распоряжения властей. Как только "Аптекарский огород" откроется, стартует юбилейный XX Весенний фестиваль цветов — самое ароматное событие в весенней Москве. ⠀ Спасибо за фото куратору растений открытого грунта Алексею Филину @filinalexej ⠀ #АптекарскийОгород #Москва24 #forilovemsk #moscowmap #go_msk #instadeti_msk #ботаническийсадмгу #ботаническийсад #весна2020 #МосковскиеТропики #цветы #растения #парки #sakura

Публикация от "Аптекарский огород" МГУ (@hortus_ru)

Помимо вишни Саржента и вишни мелкопильчатой в "Аптекарском огороде" произрастает еще один вид сакуры - вишня курильская, а также многочисленные сорта типа Аманогавы с темно-розовыми бутонами, Канзана с розово-красными бутонами.

"Сакура - собирательное название для многочисленных представителей рода Prunus (Слива). В него входят сливы, вишни, персики, миндаль, черемуха, лавровишня и так далее. Иногда к нему относят и абрикосы - все на правах подродов. Так как почти ни одна сакура не дает плодов, крайне сложно определить, является она вишней или же сливой", - поясняется в материале.

Сад закрыт для посещения из-за коронавируса - до особого распоряжения властей. Как только "Аптекарский огород" откроется, стартует юбилейный XX Весенний фестиваль цветов - самое ароматное и цветочное событие в весенней Москве.

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Россия
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