Сакура со склонов Фудзиямы расцвела в "Аптекарском огороде" в Москве

"Сакура со склонов горы Фудзияма аномально рано расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" - 12 апреля. Речь о самой настоящей сакуре из Японии в Саду плодовых деревьев - вишне мелкопильчатой сорта тисима, привезенной со склонов Фудзиямы. Такой щедрый подарок саду сделала столица Японии Токио в мае 2010. Другие сакуры - у Субтропической оранжереи, в Саду плодовых деревьев и в Дальневосточном саду", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Раннее цветение сакуры со склонов горы Фудзиямы началось в "Аптекарском огороде". Об этом говорится в сообщении пресс-службы сада.

Помимо вишни Саржента и вишни мелкопильчатой в "Аптекарском огороде" произрастает еще один вид сакуры - вишня курильская, а также многочисленные сорта типа Аманогавы с темно-розовыми бутонами, Канзана с розово-красными бутонами.

"Сакура - собирательное название для многочисленных представителей рода Prunus (Слива). В него входят сливы, вишни, персики, миндаль, черемуха, лавровишня и так далее. Иногда к нему относят и абрикосы - все на правах подродов. Так как почти ни одна сакура не дает плодов, крайне сложно определить, является она вишней или же сливой", - поясняется в материале.

Сад закрыт для посещения из-за коронавируса - до особого распоряжения властей. Как только "Аптекарский огород" откроется, стартует юбилейный XX Весенний фестиваль цветов - самое ароматное и цветочное событие в весенней Москве.