"Москоллектор" усилил контроль за прочисткой дренажных систем

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Предприятие столичного Комплекса городского хозяйства "Москоллектор" усилило контроль за прочисткой дренажных систем для предотвращения подтоплений коллекторов в весенний период. Работники предприятия провели очистку дренажных систем коллекторов, взяли на контроль возможные участки подтопления, сообщила в понедельник пресс-служба предприятия.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Московском регионе сотрудники ГУП "Москоллектор" осуществляют постоянный мониторинг состояния насосов. Чтобы обеспечить надежную деятельность коллекторного хозяйства, предприятие организовало очистки дренажных систем коллекторов, выявило возможные участки подтопления, составило расчет сил и средств, провело ревизию насосных установок на участке в районе Краснопресненской, Фрунзенской, Бережковской набережных", - говорится в сообщении.

Если установленные в коллекторах автоматические насосные станции не справятся с большим притоком воды, на помощь подразделениям придет специальная техника. При нарушении подачи теплоснабжения и электроснабжения в значимые объекты города и жилые дома, сигналы от коллекторов поступают в диспетчерскую службу, уточняет пресс-служба.

"Москоллектор" - специализированное предприятие Комплекса городского хозяйства города Москвы, обслуживает более 792 км коммуникационных коллекторов, в которых проложены свыше 7,5 тыс. км силовых кабелей, более 21 тыс. км связей и спецсвязи, а также трубопроводы теплосети и водопровода.