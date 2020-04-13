{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Москоллектор" усилил контроль за прочисткой дренажных систем

Кроме того, специалисты взяли на контроль возможные участки подтопления

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Предприятие столичного Комплекса городского хозяйства "Москоллектор" усилило контроль за прочисткой дренажных систем для предотвращения подтоплений коллекторов в весенний период. Работники предприятия провели очистку дренажных систем коллекторов, взяли на контроль возможные участки подтопления, сообщила в понедельник пресс-служба предприятия.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Московском регионе сотрудники ГУП "Москоллектор" осуществляют постоянный мониторинг состояния насосов. Чтобы обеспечить надежную деятельность коллекторного хозяйства, предприятие организовало очистки дренажных систем коллекторов, выявило возможные участки подтопления, составило расчет сил и средств, провело ревизию насосных установок на участке в районе Краснопресненской, Фрунзенской, Бережковской набережных", - говорится в сообщении.

Если установленные в коллекторах автоматические насосные станции не справятся с большим притоком воды, на помощь подразделениям придет специальная техника. При нарушении подачи теплоснабжения и электроснабжения в значимые объекты города и жилые дома, сигналы от коллекторов поступают в диспетчерскую службу, уточняет пресс-служба.

"Москоллектор" - специализированное предприятие Комплекса городского хозяйства города Москвы, обслуживает более 792 км коммуникационных коллекторов, в которых проложены свыше 7,5 тыс. км силовых кабелей, более 21 тыс. км связей и спецсвязи, а также трубопроводы теплосети и водопровода.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве парковка для медиков коронавирусных стационаров стала бесплатной
Власти города отметили, что стараются сделать все возможное, чтобы максимально облегчить и обезопасить работу медиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС