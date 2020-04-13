Урбанисты Москвы проанализировали влияние самоизоляции на жизнь горожан

Специалисты выяснили, что периферийные районы оказались наиболее приспособлены к соблюдению социальной дистанции в 1,5 м

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum представили исследование о том, как режим самоизоляции из-за коронавируса и снижение деловой активности в столице сказались на жизни горожан. О совместном с ТАСС проекте изучения городской среды, который стартовал в понедельник, рассказал руководитель центра Сергей Капков. Он назвал исследование уникальным опытом аналитиков. "Люди сейчас находятся на самоизоляции, и все пешеходные маршруты жителей находятся внутри района, благодаря чему можно понять, какие места наиболее активны даже во время самоизоляции", - сказал Капков. По его словам, проведенное исследование позволяет ответить на эти и другие вопросы. В частности, о работе малого и среднего бизнеса, служб доставки и других сервисов, а также изучении уровня вовлеченности людей в общую тему пандемии.

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Капков рассказал, что первый этап исследования занял две недели и прошел в период с 30 марта по 10 апреля. Так, составленный экспертами "индекс районов" основывается на анализе большого массива данных: геопространственной аналитике, анализе районных соцсетей, данных из Фонда "Общественное мнение" и информации о транзакциях в районах. "Мы изучили 146 районов Москвы, это 125 районов в старых границах Москвы и районы Новой Москвы. В рамках проведенного исследования можно увидеть, в каких районах столицы самоизоляция оказалась наиболее и наименее комфортной", - сказал Капков. Открыть свой район Эксперты пришли к выводу, что до режима самоизоляции в условиях бешеного ритма мегаполиса москвичи просто не замечали свой район, не пользовались городской средой. "Мы проходили свой район насквозь когда бежали на работу, спешили к общественному транспорту или своему автомобилю, а сейчас мы, наконец, выходим на улицу подышать, прогуливаемся по пути в близлежащий магазин", - продолжил Капков. По его словам, подробный мониторинг состояния городской среды и каждого отдельно взятого района дает задел на будущее, потому что теперь можно точно понять, что нужно тому или иному району. Речь в данном случае идет обо всем спектре удобств для жителей - от комфортного двора до площадок для выгула собак. "Например, по результатам нашего исследования, Измайлово представляет собой один из самых комфортных районов для самоизоляции - это связано с тем, что в районе небольшая плотность населения за счет наличия парка, который занимает большую часть района, и типа застройки", - продолжил Капков. Кроме того, здесь более 22% фасадов обращены на солнечную сторону, что повышает настроение жителей за счет естественного освещения. "Общая невысокая плотность населения и его равномерное распределение по территории делают район удобным и для походов в магазин в условиях самоизоляции - в них просто меньше посетителей и есть возможность сохранять социальную дистанцию", - отметил он. Дворы и зеленые зоны За основу этого исследования эксперты взяли состояние городской среды в районах и округах, учли близость зеленых зон к домам, площадь дворов, расположение домов по отношению к солнечному свету, этажность зданий, наличие магазинов и аптек в "шаговой доступности". Специалисты выяснили, что, к примеру, периферийные районы оказались наиболее приспособлены к соблюдению социальной дистанции в 1,5 м. Прежде всего, за счет большей площади дворов и пространства между домами, которая устойчиво нарастает по мере удаления от центра города.

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