Урбанисты Москвы проанализировали влияние самоизоляции на жизнь горожан

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum представили исследование о том, как режим самоизоляции из-за коронавируса и снижение деловой активности в столице сказались на жизни горожан. О совместном с ТАСС проекте изучения городской среды, который стартовал в понедельник, рассказал руководитель центра Сергей Капков.
Он назвал исследование уникальным опытом аналитиков. "Люди сейчас находятся на самоизоляции, и все пешеходные маршруты жителей находятся внутри района, благодаря чему можно понять, какие места наиболее активны даже во время самоизоляции", - сказал Капков. По его словам, проведенное исследование позволяет ответить на эти и другие вопросы. В частности, о работе малого и среднего бизнеса, служб доставки и других сервисов, а также изучении уровня вовлеченности людей в общую тему пандемии.
Капков рассказал, что первый этап исследования занял две недели и прошел в период с 30 марта по 10 апреля. Так, составленный экспертами "индекс районов" основывается на анализе большого массива данных: геопространственной аналитике, анализе районных соцсетей, данных из Фонда "Общественное мнение" и информации о транзакциях в районах.
"Мы изучили 146 районов Москвы, это 125 районов в старых границах Москвы и районы Новой Москвы. В рамках проведенного исследования можно увидеть, в каких районах столицы самоизоляция оказалась наиболее и наименее комфортной", - сказал Капков.
Открыть свой район
Эксперты пришли к выводу, что до режима самоизоляции в условиях бешеного ритма мегаполиса москвичи просто не замечали свой район, не пользовались городской средой.
"Мы проходили свой район насквозь когда бежали на работу, спешили к общественному транспорту или своему автомобилю, а сейчас мы, наконец, выходим на улицу подышать, прогуливаемся по пути в близлежащий магазин", - продолжил Капков.
По его словам, подробный мониторинг состояния городской среды и каждого отдельно взятого района дает задел на будущее, потому что теперь можно точно понять, что нужно тому или иному району. Речь в данном случае идет обо всем спектре удобств для жителей - от комфортного двора до площадок для выгула собак.
"Например, по результатам нашего исследования, Измайлово представляет собой один из самых комфортных районов для самоизоляции - это связано с тем, что в районе небольшая плотность населения за счет наличия парка, который занимает большую часть района, и типа застройки", - продолжил Капков.
Кроме того, здесь более 22% фасадов обращены на солнечную сторону, что повышает настроение жителей за счет естественного освещения. "Общая невысокая плотность населения и его равномерное распределение по территории делают район удобным и для походов в магазин в условиях самоизоляции - в них просто меньше посетителей и есть возможность сохранять социальную дистанцию", - отметил он.
Дворы и зеленые зоны
За основу этого исследования эксперты взяли состояние городской среды в районах и округах, учли близость зеленых зон к домам, площадь дворов, расположение домов по отношению к солнечному свету, этажность зданий, наличие магазинов и аптек в "шаговой доступности". Специалисты выяснили, что, к примеру, периферийные районы оказались наиболее приспособлены к соблюдению социальной дистанции в 1,5 м. Прежде всего, за счет большей площади дворов и пространства между домами, которая устойчиво нарастает по мере удаления от центра города.
"Чем крупнее площадь дворов на человека, тем больше возможностей для прогулок без нарушений норм самоизоляции", - объяснил Капков. С этой точки зрения самыми комфортными районами столицы оказались Печатники, Покровское-Стрешнево и Хамовники, где в пешеходной доступности жителей самая крупная площадь дворовых пространств - более 300 кв. м на человека.
В целом наиболее благоприятными для коротких прогулок у дома стали районы Восточного, Северо-Восточного, Северо-Западного и Центрального административных округов, наименее привлекательны с этой точки зрения - районы Западного, Юго-Западного и Южного административных округов, где средние по районам площади дворов не превышают средних значений по городу.
Витамин D как фактор самоизоляции
Комфорт среды проживания также характеризует развернутость домов длинными фасадами к солнцу, отмечается в исследовании. Данный показатель влияет, прежде всего, на психоэмоциональное состояние жителей. Кроме того, при его высоком значении появляется возможность принимать солнечные ванны на балконе, получая витамин D, необходимый для стимуляции иммунитета.
Благоприятными с этой точки зрения считаются дома, обращенные к юго-востоку и югу, однако из-за радиально-концентрической планировки Москвы в некоторых ее районах, в частности, тех, где кварталы расположены вдоль крупных вылетных магистралей, достаточно низкая доля таких площадей. Среди них особенно выделяются районы Академический, Черемушки, Зюзино и Коньково, а также районы вдоль оси северо-запад - юго-восток. Эксперты выяснили, что показатель обращенности площадей фасадов к юго-востоку и югу выше всего в Свиблове, Дорогомилове, Ломоносовском и Новокосине.
Коммерческая активность
В исследовании отмечается, что в связи с существенным падением коммерческой активности с момента введения режима самоизоляции центр города практически сравнялся по плотности магазинов и точек оказания услуг со спальными районами. При этом на фоне общего сокращения плотности функций хуже всего по этому показателю выглядят наиболее удаленные от центра районы.
Территории за пределами Третьего кольца, тем не менее, максимально удовлетворяют повседневный спрос местных жителей. Эксперты предположили, что там, где наблюдается средний уровень снижения числа работающих предприятий (40-50%), закрытыми оказались лишь объекты торгово-развлекательной функции, а продолжающие работу предприятия (50-60%) представлены аптеками и продуктовыми магазинами.
Социальная активность жителей
В условиях самоизоляции общение в интернете стало одной из основных возможностей сохранения социальных связей. Аналитики изучили публикации на страницах районных площадок обсуждений и пришли к выводу, что сегодняшние события для большинства москвичей представляют собой настоящий вызов. За последние три недели количество заметок на тему коронавируса на районных порталах выросло практически в 10 раз.
Наиболее вовлечены в обсуждение темы пандемии жители районов Сокольники, Москворечье-Сабурово и Обручевского, где зашкаливает так называемый "индекс вовлеченности". Также высокие значения индекса характерны для жителей Новомосковского округа и района Внуково. По мнению экспертов, это может быть связано с близостью к больнице в Коммунарке, ставшей символом борьбы с коронавирусом. Наименее обеспокоены повесткой жители Даниловского и Молжаниновского районов, а также Сокола.
Месячный замер
Капков ожидает, что к началу мая эксперты смогут представить результаты месячного замера динамики состояния районов в период самоизоляции. "Мы подготовим результаты месячного замера динамики состояния районов города в период самоизоляции, чтобы показать, как изменились районы Москвы за карантин, какой ущерб нанесен городу и в каких отраслях, какие бизнесы больше всего нуждаются в поддержке сверху", - сказал он.