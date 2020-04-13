{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Мэр Москвы провел встречу с делегацией экспертов из китайской провинции Хэйлунцзян

Сергей Собянин поблагодарил их за предоставленную помощь в виде лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, оборудования

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник провел встречу с делегацией медицинских экспертов из китайской провинции Хэйлунцзян, в ходе которой отметил важность международного обмена опытом в борьбе с коронавирусом.

"Очень важен международный опыт в борьбе с коронавирусом. Мы детально изучили все, что делается в Китае, почитали ваши рекомендации, книги, и очень вам благодарны, что сегодня Москва во многом знает, что делать благодаря той проблеме, которая была в свое в время в Ухане, в Китае. Это очень и очень важный, хотя и трудный опыт", - сказал Собянин.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Он отметил, что достигнутый в Китае результат по серьезной остановке распространения COVID-19 говорит о высоких организационных мерах со стороны органов власти КНР и высоком уровне медицины. "И мы теперь учимся у вас и надеемся, что ваш опыт будет очень полезен не только для Москвы, но и для других городов мира", - сказал мэр.

По его словам, своевременные меры по противодействию коронавируса, принятые в России и Москве, позволили выиграть несколько недель в распространения коронавируса.

"Президент России каждодневно держит проблему на своем контроле и дает возможности Москве и другим регионам очень оперативно принимать необходимые меры. Правительство РФ сегодня работает как единый штаб по борьбе с коронавирусом и активно помогает Москве справиться с этой проблемой", - сказал Собянин.

Он также поблагодарил их за предоставленную помощь в виде лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, оборудования. "В этот сложный период это бесценная помощь. Надеюсь, что эти сложные времена, которые мы сейчас переживаем, еще больше укрепят дружбу между нашими народами", - добавил Собянин.

Опыт Китая

Заместитель председателя Совета народных представителей провинции Хэйлунцзян рассказал, что в Китае удалось оставить распространение коронавируса и теперь страна переходит к восстановлению нормальной экономической жизни. По его словам, в состав прибывшей в Москву делегации входят специалисты, имеющие большой опыт работы в условиях эпидемии, профилактической работы, диагностики, оказания помощи в экстремальных ситуациях.

"У них богатый клинический опыт борьбы с эпидемиями и большой боевой опыт по борьбе с коронавирусом в условиях эпидемии в Китае. Уже прошли ряд встреч и обмена опытом с российскими специалистами, они посетили несколько больниц, специализированных на пациентах с коронавирусом, будем посещать и дальше лечебные заведения", - сказал он.

Между тем, посол КНР и РФ Чжан Ханьхуэй отметил высокий уровень подготовки России и Москвы в частности к противодействию эпидемии коронавируса. "Готовность России с точки зрения готовности инфраструктуры, адекватности мер государства и поддержки населения весьма высокая и значительно выше, чем в европейских странах", - подчеркнул посол.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Недельная остановка строительства не замедлит ввод храмов в Москве
Программа строительства православных храмов в Москве развернута во всех административных округах, кроме центрального
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС