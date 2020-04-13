Мэр Москвы провел встречу с делегацией экспертов из китайской провинции Хэйлунцзян

"Очень важен международный опыт в борьбе с коронавирусом. Мы детально изучили все, что делается в Китае, почитали ваши рекомендации, книги, и очень вам благодарны, что сегодня Москва во многом знает, что делать благодаря той проблеме, которая была в свое в время в Ухане, в Китае. Это очень и очень важный, хотя и трудный опыт", - сказал Собянин.

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник провел встречу с делегацией медицинских экспертов из китайской провинции Хэйлунцзян, в ходе которой отметил важность международного обмена опытом в борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что достигнутый в Китае результат по серьезной остановке распространения COVID-19 говорит о высоких организационных мерах со стороны органов власти КНР и высоком уровне медицины. "И мы теперь учимся у вас и надеемся, что ваш опыт будет очень полезен не только для Москвы, но и для других городов мира", - сказал мэр.

По его словам, своевременные меры по противодействию коронавируса, принятые в России и Москве, позволили выиграть несколько недель в распространения коронавируса.

"Президент России каждодневно держит проблему на своем контроле и дает возможности Москве и другим регионам очень оперативно принимать необходимые меры. Правительство РФ сегодня работает как единый штаб по борьбе с коронавирусом и активно помогает Москве справиться с этой проблемой", - сказал Собянин.

Он также поблагодарил их за предоставленную помощь в виде лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, оборудования. "В этот сложный период это бесценная помощь. Надеюсь, что эти сложные времена, которые мы сейчас переживаем, еще больше укрепят дружбу между нашими народами", - добавил Собянин.

Опыт Китая

Заместитель председателя Совета народных представителей провинции Хэйлунцзян рассказал, что в Китае удалось оставить распространение коронавируса и теперь страна переходит к восстановлению нормальной экономической жизни. По его словам, в состав прибывшей в Москву делегации входят специалисты, имеющие большой опыт работы в условиях эпидемии, профилактической работы, диагностики, оказания помощи в экстремальных ситуациях.

"У них богатый клинический опыт борьбы с эпидемиями и большой боевой опыт по борьбе с коронавирусом в условиях эпидемии в Китае. Уже прошли ряд встреч и обмена опытом с российскими специалистами, они посетили несколько больниц, специализированных на пациентах с коронавирусом, будем посещать и дальше лечебные заведения", - сказал он.

Между тем, посол КНР и РФ Чжан Ханьхуэй отметил высокий уровень подготовки России и Москвы в частности к противодействию эпидемии коронавируса. "Готовность России с точки зрения готовности инфраструктуры, адекватности мер государства и поддержки населения весьма высокая и значительно выше, чем в европейских странах", - подчеркнул посол.