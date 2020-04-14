Облачная погода, дождь и до 11 градусов тепла ожидаются в Москве 14 апреля

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Облачная погода, дождь и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 9-11 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до нуля градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 6-11 градусов тепла, на востоке области до плюс 16 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.