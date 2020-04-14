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Пандемия коронавируса нового типа

Более 12 тыс. москвичей зарегистрировались в качестве волонтеров акции "Мы вместе"

Добровольцы покупают и доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Свыше 12 тыс. неравнодушных жителей Москвы зарегистрировались на портале мывместе.мосволонтер.рф в рамках всероссийской акции "Мы вместе". Об этом во вторник ТАСС сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Цель акции - помочь пожилым людям, многодетным семьям и всем тем, кому требуется особая поддержка во время режима самоизоляции. Заявки от них принимаются по номеру горячей линии: 8-800-200-34-11.

"Добровольцы покупают и доставляют продукты, лекарства, предметы первой необходимости. С обращениями работают два оперативных колл-центра, которые уже приняли 55 тыс. звонков. Кто-то звонит, чтобы оставить заявку на волонтерскую поддержку, а кто-то, чтобы просто задать вопрос и проконсультироваться. В день поступают около 650 заявок, и на данный момент обработано, то есть доставлено москвичам, больше 11 тыс. заказов", - рассказала Сергунина.

Она добавила, что перед тем, как приступить, все добровольцы проходят дистанционное обучение, а затем инструктаж в волонтерском штабе. Им выдаются необходимые средства индивидуальной защиты, включая маски и перчатки.

Кроме специалистов колл-центров, обрабатывающих звонки, волонтерам помогают десятки городских организаций: продуктовые сети, операторы сотовой связи, производители питьевой воды (всего 178 партнеров). Организаторы всероссийской акции "Мы вместе" - ОНФ, движение "Волонтеры-медики" и Ассоциация волонтерских центров.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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