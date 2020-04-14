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Жители Москвы выбрали лучшего артиста проекта "Музыка в метро"

Победителем стал Павел Пикалов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Голосование за лучшего артиста проекта "Музыка в метро" в Москве завершено, победителем стал Павел Пикалов. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"Лучшим артистом проекта "Музыка в метро" стал Павел Пикалов - участник прошлых четырех сезонов, сейчас он проходит отбор и в следующий. За время существования проекта музыкант выступил на разных его площадках больше 400 раз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что голосование за одного из 16 музыкантов, которые были отобраны в течение четырех сезонов, проходило с 27 марта по 12 апреля "ВКонтакте", в нем приняли участие около 20 тыс. человек. Награждение победителя проекта пройдет позже, на живых прослушиваниях "Музыки в метро". Кроме того, в этом году Пикалов сможет выступить на большой сцене одного из проектов Московского продюсерского центра. На сегодняшний день продолжается прием заявок на участие в пятом сезоне "Музыки в метро".

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