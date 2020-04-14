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На въездах в Москву пробки практически отсутствуют

Под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Заторы на въезде в Москву практически отсутствуют утром во вторник, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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"Сегодня заторов на въездах в столицу практически нет, автомобили из Московского региона не останавливают. О цели поездки спрашивают только водителей иногородних автомобилей", - сказал собеседник агентства.

В понедельник источник ТАСС сообщал, что на всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения, автомобилистов пропускают по двум-трем полосам, а в некоторых местах и по одной, из-за чего образовывались заторы. Всего под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город.

С 15 апреля сотрудники ГИБДД на въездах в Москву и на территории столицы будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта. В случае их отсутствия нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей. В связи с этим столичное ГУ МВД ожидает затруднений в движении.

Такие же меры будут приняты и в Московской области, куда также ограничат въезд машин не из Московского региона.

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