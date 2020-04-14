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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 13 тыс. человек

За сутки количество заболевших возросло на 1 489

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Новые 1489 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве. Об этом во вторник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно данным штаба, всего в столице с момента вспышки заболевания зафиксировано 13 002 зараженных.

Среди новых случаев заразившихся коронавирусом в Москве 5% дети и больше 85% - люди младше 65 лет. 

"44,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% - от 46 до 65 лет и еще 14% старше 65 лет, причем почти 5% из них - старше 80 лет. 5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - сказали в штабе.

В новость были внесены изменения (11:02 мск) — добавлены подробности по тексту.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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