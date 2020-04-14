"В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город", - сказал собеседник агентства.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Госатвонспекции с 15 апреля на въездах в Москву будут проверять всех водителей, которые едут в столицу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Также источник сообщил, что на всех въездах в Москву для усиления контроля выставлены наряды спецназа ОМОН столичного управления Росгвардии.

Ранее московская полиция предупредила о возможных затруднениях в движении на въездах в Москву с 15 апреля, так как сотрудники ГИБДД начнут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта. В случае отсутствия пропуска нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

Полиция призывает заранее планировать время поездки и не забывать оформлять пропуска заблаговременно. Вместе с тем источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что на всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения, автомобилистов пропускают по двум-трем полосам, а в некоторых местах и по одной. Въезд в столицу автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен, исключение - Московская область. Всего под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город. Другой источник сообщил ТАСС, что такие же меры будут приняты и в Московской области, куда также ограничат въезд машин не из Московского региона.

В новость были внесены изменения (11:10 мск) — добавлены подробности по тексту.