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Спрос на офисы в Москве упал в I квартале 2020 года до трехлетнего минимума

Кроме того, объем вакантных площадей вырос до 10,5%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Спрос на офисы в Москве достиг трехлетнего минимума из-за замедления бизнес-процессов, снижение в первом квартале 2020 года составило 34 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба консалтинговой компании JLL.

"Объем сделок аренды и купли-продажи, заключенных в первом квартале 2020 года на офисном рынке Москвы, снизился на 34% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года и составил 190 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

По данным компании, спрос на офисном рынке Москвы достиг трехлетнего минимума (результат первого квартала 2017 года - 167 тыс. кв. м), однако показатель не является минимальным за прошедшие 10 лет. При этом объем вакантных площадей вырос на 0,9 процентных пункта до 10,5% по итогам первого квартала, что является наибольшим увеличением показателя за квартал с конца 2014 года.

"Переход большинства компаний на удаленный режим уже сейчас указывает на изменения организации рабочего пространства. Многие арендаторы столкнутся с необходимостью пересмотра стратегий развития и оптимизации затрат на аренду офиса", - приводят в сообщении слова руководителя отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL Алексея Кучвальского.

В пресс-службе уточнили, с начала 2020 года в Москве введены в эксплуатацию три бизнес-центра общей арендопригодной площадью 61,5 тыс. кв. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ввод увеличился более чем в два раза (тогда 27,5 тыс. кв. м). "Однако стоит отметить, что в сроки завершения строительства данных офисных зданий неоднократно переносились, а возведение должно было завершиться еще полгода назад", - говорится в сообщении.

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