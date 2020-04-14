Власти Москвы пока не обсуждают вопрос пересмотра бюджета на 2020 год

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Вопрос пересмотра бюджета Москвы на 2020 год в связи с экономической нестабильностью, вызванной ситуацией с коронавирусом, пока не обсуждался. Об этом сообщил во вторник на онлайн-конференции руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Что касается пересмотра бюджета, пока этот вопрос не обсуждался. Возможно, это пока прорабатывается в рабочем порядке экономическим блоком, учитывая, что в городе создан специальный [оперативный] штаб по экономическим вопросам, который возглавляет вице-мэр Владимир Ефимов", - сказал Фурсин.

Он не исключил, что "возможно, такие решения могут быть приняты".