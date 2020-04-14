"Мосгаз" обеспечил теплом и горячей водой новый медицинский центр в ТиНАО

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Специалисты "Мосгаза" обеспечили новый инфекционный медицинский центр в Новой Москве теплом и горячей водой. Энергетический объект был построен в рекордные сроки, сообщила во вторник пресс-служба "Мосгаза".

"В котельной в настоящее время настраиваются режимы по мере роста потребления медицинским центром. Первое время, пока котельная будет выходить на расчетную нагрузку, на месте постоянно работает оператор, но в дальнейшем мы полностью перейдем на дистанционный режим. На объекте применены современные технические решения, благодаря которым режимы работы насосного оборудования и котлов, температура теплоносителя и другие параметры будут регулироваться из диспетчерской "Мосгаза" в режиме онлайн", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Мосгаза" Гасана Гасангаджиева.

Он добавил, что обычно строительство котельной такой мощности занимает более полугода. "Мосгазу" удалось сократить эти сроки за счет перевода в круглосуточный режим работы собственного производства, а также налаженных связей с поставщиками оборудования. Все агрегаты и узлы были собраны на производственных мощностях в управлении "Моспромгаз".

Котельная будет обеспечивать не только всю необходимую нагрузку медицинского комплекса, но и резервные мощности, которые понадобятся в случае, если произойдут нарушения во внешних сетях. Максимальная тепловая нагрузка, которую будет принимать больница, составляет около 12 Гкал. Дополнительный котел на 4,5 Гкал будет находиться в резерве.

"Оборудование установлено самое качественное, необходимости постоянного его обслуживания нет, оно скомпоновано таким образом, чтобы минимизировать в будущем работы по техническому обслуживанию", - цитирует пресс-служба Гасангаджиева.

Строительство инфекционной больницы в деревне Голохвастово в ТиНАО началось в середине марта, она станет дублером стационара в Коммунарке и продолжит работать и после нормализации эпидемиологической ситуации. Медучреждение рассчитано на 500 коек с возможностью расширения до 656 и трансформации каждой койки под реанимационную.