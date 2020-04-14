В Москве для лечения зараженных коронавирусом переоборудовали 30 клиник

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Тридцатую по очередности клинику переоборудовали для лечения зараженных новой коронавирусной инфекцией в Москве: стационар расположен в частной клинике "К31 Сити". Об этом сообщил журналистам во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.
Частично перепрофилированная больница "К31 Сити" расположена на улице Академика Павлова на западе Москвы. Первых пациентов коронавирусный стационар клиники примет 17 апреля.
"Мы продолжаем мобилизацию медицинской сети для борьбы с коронавирусом, сегодня это 30-я больница, которая вступает в бой с инфекцией. Мы мобилизуем не только региональные, федеральные, но и частные клиники. Уже две клиники в работе (принимают больных - прим. ТАСС), сегодня третья - [компания] "МедИнвестГрупп", которая свой лучший корпус, клинику, которая была многофункциональной, подготовила для высокотехнологичной медицины, передана для борьбы с коронавирусом", - сказал Собянин в ходе посещения клиники.
Он добавил, что в клинике есть все необходимое - ИВЛ, реанимация, компьютерная томография. По словам мэра, данная клиника "внесет достойный вклад в борьбу [с инфекцией].
"Клиника в течение двух недель прошла полное переоборудование с целью работы с пациентами, зараженными COVID-инфекцией. Переоборудованы, сделаны шлюзы, тамбуры, введен в эксплуатацию компьютерный томограф, введено в эксплуатацию 35 аппаратов искусственной вентиляции легких для реанимации интенсивной терапии", - добавил гендиректор АО "К31 Сити" Александр Филимонов.
Кроме того, по его словам, палаты оборудованы удобными местами, где пациенту будет комфортно, расставлены компьютеры, чтобы пациент мог общаться с медперсоналом и своими родственниками. Общая мощность стационара - 255 коек, в т. ч. 35 коек реанимации.
"Стараемся сделать максимально удобные условия. Клиника будет работать в условиях обязательного медицинского страхования, будет бесплатной для всех, кто попадет к нам", - заключил Филимонов.
О ситуации с коронавирусом
Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, на 14 апреля 2020 года для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в 29 федеральных, городских и частных стационарах, все они принимают пациентов. Продолжается подготовка к развертыванию госпиталей для лечения больных коронавирусом еще в ряде корпусов федеральных, городских и частных больниц.
Кроме того, в поселении Вороновское (ТиНАО) в кратчайшие сроки будет завершено строительство новой инфекционной больницы на 500 коек с возможностью расширения до 900 коек.
Для персонала коронавирусных стационаров введены надбавки к заработной плате врачей 70 тыс. рублей в месяц, среднего медицинского персонала - 50 тыс. рублей, младшего медперсонала и других сотрудников - 30 тыс. рублей.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет 21 102 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.