В Москве для лечения зараженных коронавирусом переоборудовали 30 клиник

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Тридцатую по очередности клинику переоборудовали для лечения зараженных новой коронавирусной инфекцией в Москве: стационар расположен в частной клинике "К31 Сити". Об этом сообщил журналистам во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы продолжаем мобилизацию медицинской сети для борьбы с коронавирусом, сегодня это 30-я больница, которая вступает в бой с инфекцией. Мы мобилизуем не только региональные, федеральные, но и частные клиники. Уже две клиники в работе (принимают больных - прим. ТАСС), сегодня третья - [компания] "МедИнвестГрупп", которая свой лучший корпус, клинику, которая была многофункциональной, подготовила для высокотехнологичной медицины, передана для борьбы с коронавирусом", - сказал Собянин в ходе посещения клиники.

Он добавил, что в клинике есть все необходимое - ИВЛ, реанимация, компьютерная томография. По словам мэра, данная клиника "внесет достойный вклад в борьбу [с инфекцией].

"Клиника в течение двух недель прошла полное переоборудование с целью работы с пациентами, зараженными COVID-инфекцией. Переоборудованы, сделаны шлюзы, тамбуры, введен в эксплуатацию компьютерный томограф, введено в эксплуатацию 35 аппаратов искусственной вентиляции легких для реанимации интенсивной терапии", - добавил гендиректор АО "К31 Сити" Александр Филимонов.

Кроме того, по его словам, палаты оборудованы удобными местами, где пациенту будет комфортно, расставлены компьютеры, чтобы пациент мог общаться с медперсоналом и своими родственниками. Общая мощность стационара - 255 коек, в т. ч. 35 коек реанимации.

"Стараемся сделать максимально удобные условия. Клиника будет работать в условиях обязательного медицинского страхования, будет бесплатной для всех, кто попадет к нам", - заключил Филимонов.

О ситуации с коронавирусом

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, на 14 апреля 2020 года для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в 29 федеральных, городских и частных стационарах, все они принимают пациентов. Продолжается подготовка к развертыванию госпиталей для лечения больных коронавирусом еще в ряде корпусов федеральных, городских и частных больниц.

Кроме того, в поселении Вороновское (ТиНАО) в кратчайшие сроки будет завершено строительство новой инфекционной больницы на 500 коек с возможностью расширения до 900 коек.

Для персонала коронавирусных стационаров введены надбавки к заработной плате врачей 70 тыс. рублей в месяц, среднего медицинского персонала - 50 тыс. рублей, младшего медперсонала и других сотрудников - 30 тыс. рублей.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет 21 102 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.