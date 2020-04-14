Синоптики прогнозируют прохладную погоду на Пасху в Москве

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Температура воздуха на Пасху, 19 апреля, будет в районе 5-10 градусов тепла в Москве. Такой температурный фон на два градуса ниже нормы, сообщил во вторник ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Днем 19 апреля облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура невысокая - от пяти до 10 градусов. Такой температурный фон примерно на два градуса ниже нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, прогноз на Пасху в Москве будет уточняться каждый день в связи с деятельностью циклона, который в настоящее время определяет характер погоды.

В ночь на 19 апреля прогнозируется около нулевой отметки, отметил метеоролог.