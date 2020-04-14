{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики прогнозируют прохладную погоду на Пасху в Москве

Температура воздуха не будет превышать 10 градусов тепла
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Температура воздуха на Пасху, 19 апреля, будет в районе 5-10 градусов тепла в Москве. Такой температурный фон на два градуса ниже нормы, сообщил во вторник ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Днем 19 апреля облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура невысокая - от пяти до 10 градусов. Такой температурный фон примерно на два градуса ниже нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, прогноз на Пасху в Москве будет уточняться каждый день в связи с деятельностью циклона, который в настоящее время определяет характер погоды.

В ночь на 19 апреля прогнозируется около нулевой отметки, отметил метеоролог.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве аннулируют почти каждый третий цифровой пропуск
Всего в столице за сутки оформили 3,2 млн пропусков для передвижения по городу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС