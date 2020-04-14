Полиция обещает максимально быстро поверять пропуска у водителей машин в Москве

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД ориентированы на максимально быструю проверку спецпропусков у водителей автомашин на въездах в Москву и в самом городе. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве Владимир Васенин.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

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С 15 апреля сотрудники ГИБДД на въездах в Москву и на территории столицы будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у всех водителей и пассажиров автомашин.

"Сотрудники ГИБДД будут проводить проверки максимально быстро и оказывать содействие водителям для избежания серьезных заторов", - сказал Васенин.

Вместе с тем он попросил заранее планировать время поездки, без крайней необходимости не выезжать.

В случае отсутствия пропуска на водителя или пассажира будет составлен на месте административный протокол, сумма штрафа составит 5 тыс. рублей.

Специальные пропуска для поездок в Москве начнут действовать в столице с 15 апреля.