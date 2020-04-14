В Москве аннулируют почти каждый третий цифровой пропуск

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Жители Москвы за сутки оформили 3,2 млн цифровых пропусков, но по результатам первичных проверок около 900 тыс. из них аннулируют - почти каждый третий. Об этом сообщили во вторник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"В столице за сутки оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. При этом по результатам первичных проверок будут аннулированы около 900 тыс. пропусков, которые содержат некорректные или недостоверные данные (например, написания фамилий с цифрами, нулевые и некорректные номера паспортов, некорректные заполнения полей ИНН)", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Он попросил горожан не оформлять пропуска "просто так", для галочки или "на всякий случай". В период распространения коронавируса важно следовать рекомендациям врачей и по возможности оставаться дома, соблюдая правила самоизоляции. Пропуска выдаются по заявительному принципу, однако все сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях.

"В случае, если какие-либо данные будут введены некорректно или окажутся недостоверными, пропуск будет аннулирован, а граждане, которые в дальнейшем попытаются воспользоваться аннулированным пропуском, будут привлечены к административной ответственности", - уточнил руководитель департамента.

В штабе напомнили, что проверять цифровые пропуска начнут с 15 апреля. Они необходимы для любых передвижений по городу с использованием личного или общественного транспорта. Ходить пешком по-прежнему можно без пропуска, однако при этом важно соблюдать правила и ограничения, установленные указом мэра Москвы.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. В столице число зараженных составляет 13 002. Правительство страны запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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