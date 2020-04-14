В Москве полицейские будут проверять цифровые пропуска через специальное приложение

"Водители машин, пассажиры, в том числе и общественного транспорта, должны будут предъявить паспорт и специальный пропуск на своем смартфоне или на бумаге. Проверка пропуска будет осуществляться через специальное приложение на мобильных устройствах. Это займет немного времени", - сказал собеседник агентства.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции будут проверять электронные пропуска через специальное приложение, вводя в нем его номер. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что аналогичным образом будут проверять не только водителей машин и их пассажиров, но и граждан в общественном транспорте - в метро, автобусах, троллейбусах проверками будут заниматься полицейские, в электричках - сотрудники транспортной полиции.

В случае отсутствия пропуска будет составлен протокол по статье 3.1.18 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы"), санкции которой предусматривают штраф 4 тыс. рублей, а если нарушитель передвигался на автомобиле - 5 тыс. рублей.

Пока протоколы могут выписывать только сотрудники полиции. "После подписания соглашения между мэрией Москвы и Росгвардией право составлять протоколы появится и у сотрудников Росгвардии", - сказал источник. Он обратил внимание, что на месте полицейские не штрафуют граждан, они только выписывают протокол. Непосредственно выписыванием штрафов занимается объединение административно-технических инспекций Москвы. Протоколы об административном нарушении могут быть направлены в суды, но в таком случае, согласно КоАП РФ, нарушитель режима самоизоляции может быть оштрафован минимум на 15 тыс. рублей. Суды Москвы уже вынесли решения о таких штрафах в отношении более 20 человек, которые без острой необходимости находились на улицах.

В полиции предупредили, что протоколы о нарушении режима самоизоляции могут составлять исключительно уполномоченные должностные лица, а цифровые пропуска оформляются бесплатно на портале mos.ru и по телефону Единой справочной службы Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. "СМС-уведомления с требованиями оплатить штрафы за якобы выявленные факты нарушения режима самоизоляции не соответствуют действительности и являются мошенническими действиями", - подчеркнули в ГУ МВД по Москве.