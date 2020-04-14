Власти Москвы опровергли сообщения о бетонировании кафе из-за нарушения самоизоляции

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Вход в кафе у станции метро Площадь Ильича в центре Москвы закрыли бетонным блоком из-за систематических нарушений судебного решения о запрете его деятельности. Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Исполнительный лист Таганского районного суда о запрете эксплуатации этого заведения был выдан еще в прошлом году, но они его нарушали, поэтому в декабре 2019 года были поставлены бетонные блоки у входа. Их периодически незаконно демонтировали владельцы заведения, но в ходе очередного мониторинга блоки вернули назад", - сказал Немерюк.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в центре Москвы забетонировали кафе, которое продолжало работать во время режима всеобщей самоизоляции.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.