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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Москве суд оштрафовал мужчину, проживающего с больным коронавирусом, за поход в магазин

Штраф составил 15 тыс. рублей
Здание Черемушкинского районного суда Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Здание Черемушкинского районного суда
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы оштрафовал на 15 тыс. рублей мужчину, проживающего в одной квартире с больным коронавирусной инфекцией, за поход в магазин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

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"Сегодня вынесено решение в Черемушкинском суде в отношении физического лица, штраф 15 тыс. рублей. Мужчина, проживающий в одном жилом помещении с больным новой коронавирусной инфекцией, покинул жилое помещение в тот период, когда это запрещено: в течение срока болезни лица, проживающего в квартире, плюс 14 дней после выздоровления этого лица. Гражданин пошел в "Дикси", - сказала представитель суда.

Всего судами столицы за нарушение самоизоляции вынесено 23 постановление о штрафах в размере 15 тыс. рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов.

В новость были внесены изменения (18:27 время мск) — добавлены подробности по тексту.

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