В суды Москвы поступили четыре протокола за торговлю товарами не первой необходимости

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Четыре материала об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения") в отношении индивидуальных предпринимателей и организаций поступили в московские суды. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"В суды поступили четыре материала по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Один материал возвращен ввиду неполноты представленного материала, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела. Этот материал составлен в отношении ООО "Билла", он поступил в Тверской районный суд", - сказала она.

По словам Солоповой, еще два материала поступили в отношении двух ИП, рассмотрение назначено на 12 мая. "Вменена в вину обоим реализация товаров, не включенных в перечень товаров первой необходимости, утвержденный указом мэра от 05.03.20 12-УМ (Измайловский суд). Еще один материал пока просто зарегистрирован (Люблинским судом)", - заключила пресс-секретарь.