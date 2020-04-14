Центр занятости "Моя работа" трудоустроил более тысячи москвичей в период пандемии

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Центр занятости "Моя работа" предлагает более 40 тыс. новых вакансий, здесь было трудоустроено более 1 тыс. человек за время пандемии коронавируса нового типа. Об этом рассказала во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, рынок труда Москвы - самый масштабный и диверсифицированный в России, и даже в период масштабных изменений из-за эпидемической ситуации отдельные сферы и компании продолжают нанимать специалистов.

"Мы понимаем, что многие предприятия вынуждены сокращать персонал, и люди могут оказаться в непростом финансовом положении. Поэтому наши центры занятости "Моя работа" сейчас активно работают с крупнейшими работодателями и помогают в поиске работы всем желающим. Только за последние две недели на сайте центра появилось 44 тыс. новых вакансии, и уже более 1 тыс. людей нашли работу в период эпидемии", - сказала вице-мэр.

По ее словам, на рынке труда активный спрос на следующих специалистов: логисты всех уровней, курьеры, операторы контакт-центров, менеджеры по онлайн продажам, востребованы водители грузовиков, комплектовщики. Также есть вакансии в IT-сфере: от специалистов, которые смогут быстро сделать сайты и сервисы по доставке, до продвинутых профессионалов по базам данных, оптимизации онлайн бизнес-процессов, аналитики big data и разработчики искусственного интеллекта.

Так, курьеров сейчас ищут компании Яндекс.Еда и Deliveryclub (средняя заработная плата 50-60 тыс. рублей), продавцов-кассиров - ретейл-сети METRO, "Перекресток", "Пятерочка", "Магнит" (заработная плата от 25 до 55 тыс. рублей), кладовщиков/комплектовщиков ищет "Яндекс.Лавка" и "Лента" (средняя заработная плата 30-40 тыс. рублей).

С переходом на дистанционную работу возрастает спрос на IT-специалистов, которые смогут поддерживать жизнеспособность IT-инфраструктуры компаний. Сейчас телекоммуникационная компании ZTE находится в поиске разработчика программного обеспечения (зарплата от 120 тыс. рублей).

В новость внесена правка в 20:53 мск - уточняется название центра.