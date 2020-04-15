Власти Москвы определили предприятия, которым будет оказана поддержка в первую очередь

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Власти Москвы определили критерии предприятий, пострадавших из-за введения режима повышенной готовности, которым будет оказана поддержка в первую очередь. Об этом сообщил в интервью ТАСС в среду заммэра Москвы Владимир Ефимов.

"Мы поддерживаем не конкретное предприятие, а отрасли. При принятии решения о том, какие отрасли поддерживать в первую очередь, мы смотрим на несколько параметров. Первый - критичность отрасли для жизнеобеспечения города. Например, в случае возникновения проблем у коммунальных предприятий мы им окажем поддержку безусловно, потому что город не может существовать без воды, отопления, вывоза мусора", - сказал Ефимов.

Он добавил, что также оценивается, насколько отрасль реально пострадала. Проводится анализ набора параметров: снижение продаж, прямые убытки, невозможность перестройки на дистанционный режим и так далее. Кроме того, учитывается масштаб отрасли или конкретного предприятия и его вклад в городскую экономику.

"Иногда бывает так, что в случае остановки работы, казалось бы, небольшого предприятия, которое производит какие-то комплектующие, возникает цепная реакция и остановка десятка других, более крупных заводов. Также учитываем мультипликативные эффекты. Если ты поддерживаешь, например, строительство, то одновременно стимулируешь еще целый ряд направлений - от производства стройматериалов до бытовой техники. И, взвешивая, куда направить конкретный рубль, мы всегда учитываем, как это повлияет на экономику города в целом", - сказал Ефимов.

О ситуации

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают, в том числе, режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

2 апреля Собянин сообщил в своем блоге, что предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу: в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции. В список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.