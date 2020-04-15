Власти Москвы направят 7 млрд рублей на поддержку потерявших работу горожан

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Правительство Москвы готово направить 7 млрд рублей в качестве региональной выплаты тем, кто потерял работу в период пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщил в интервью ТАСС в среду заммэра Москвы Владимир Ефимов.

"На региональную выплату потерявшим работу будет направлено более 7 млрд рублей, а на уже предложенные меры поддержки бизнеса - более 25 млрд рублей", - сообщил Ефимов.

Правительство Москвы предлагает дополнительные механизмы поддержки для тех, кто оказался в этот непростой для всего мира момент без работы, для них московские власти предусмотрели быструю помощь: встать на биржу труда можно онлайн, а выплату в размере 19,5 тыс. рублей получить на свою банковскую карту. Помощь и социальную защиту от государства могут получить люди, официально оформившие статус безработного. Процедура максимально упрощена, выплаты должны поступать к адресату не позднее трех-пяти дней с момента обращения.

По словам заммэра, подключены и другие меры, которые включают в себя целый комплекс финансовых и нефинансовых инструментов и механизмов, адресованных разным группам граждан и юридических лиц - пенсионерам, семьям с детьми, людям, потерявшим работу, малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от кризиса отраслей.

"При этом прежде всего стоит задача сохранить зарплату тем, кто сейчас находится в режиме самоизоляции и работает удаленно либо не выходит на работу в условиях нерабочих дней, объявленных президентом страны до 30 апреля. В Москве на этой неделе работает небольшая часть предприятий, но многие не остановили работу, а переводят людей на удаленный формат, хотя все мы понимаем, насколько тяжело вести бизнес в этих условиях. Указом мэра Москвы Сергея Собянина предусмотрено, что каждое предприятие самостоятельно определяет, какая часть команды необходима на производстве, а сколько людей нужно отправить на "удаленку", и, как только медики разрешат, ограничения будут ослабляться, и люди смогут вернуться к работе", - сказал Ефимов.

По его словам, банки уже выдают бизнесу беспроцентные кредиты на выплату зарплат. Под кредиты на зарплату по нулевой ставке, субсидируемой правительством страны, в ЦБ РФ для всех регионов зарезервировано 150 млрд рублей. Вице-мэр также отметил, что, принимая меры поддержки, власти всегда выбирают те, которые окажут максимальный эффект, и именно поэтому часто гораздо эффективнее поддержать предприятие, а не конкретного человека. По его словам, при оказании помощи работодателю сохраняются рабочие места, а также налоговые поступления в бюджет города и его экономический рост.