Власти Москвы сообщили, что бюджет города останется социально ориентированным

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Бюджет Москвы сохранит свою социальную ориентированность, и власти выполнят социальные обязательства, несмотря на возможное сокращение поступлений в казну в условиях остановки на эпидемиологический период ряда предприятий. Об этом сообщил в интервью ТАСС в среду заммэра Москвы Владимир Ефимов.

"Надо понимать, что бюджет Москвы, как и любой другой бюджет, имеет свои ограничения, и поступления в него также могут сократиться из-за последствий коронавируса. Сейчас у нас социально ориентированный бюджет - на выплаты москвичам и соцподдержку жителей в натуральной форме в бюджете столицы на 2020 год предусмотрено более 495,3 млрд рублей, каждый третий москвич получает от государства поддержку в той или иной форме. На развитие здравоохранения в этом году запланировано более 701,2 млрд рублей. Все эти обязательства будут выполнены", - заверил вице-мэр.

Это станет возможно благодаря перераспределению бюджетных средств. К тому же потребуется коррекция использования средств города для выделения дополнительных ресурсов на уже объявленные меры поддержки. Кроме того, ожидаются новые меры, которые также потребуют дополнительных денег, добавил Ефимов.

Экономические обязательства

Основные обязательства города в сфере экономической поддержки тоже будут выполнены, подчеркнул Ефимов. "Все денежные обязательства по ранее заключенным контрактам будут выполнены", - сказал он.

Однако правительству Москвы в меняющихся условиях приходится корректировать планы закупок. Например, на прошлой неделе подробно обсуждались планы столицы потратить 13 млрд руб. на благоустройство - документ с планом был опубликован еще в прошлом декабре, но сама закупка не объявлялась, так как сейчас совсем другие приоритеты. "После того, как мы вышли в новый режим управления бюджетом, заказчик от этих планов отказался", - посетовал Ефимов.

Как ранее сообщал ТАСС, все работы по благоустройству на территории Москвы были приостановлены с полуночи 11 апреля до особого распоряжения по указанию мэра в условиях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Исключение сделано только для проведения аварийных работ и работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности города.

О бюджете Москвы

Власти Москвы намерены ежегодно в 2020-2022 годах тратить порядка 1,7 трлн рублей, или 53,3% расходов, на соцсферу: здравоохранение, образование, культуру, спорт, социальную поддержку, жилье.

При этом доходы в 2020 году заложены в утвержденном в конце 2019 года бюджете на уровне почти 2,8 трлн рублей, в 2021 - более 3 трлн, в 2022 - порядка 3,4 трлн. Расходы в 2020 году - около 3,15 трлн рублей, в 2021 - почти 3,3 трлн, 2022 - около 3,4 трлн. Дефицит бюджета в 2020 году составит почти 351,3 млрд рублей, в 2021 - почти 214,2 млрд, в 2022 - более 22,8 млрд, или 12,55%, 6,99% и 0,67% от объема собственных доходов соответственно. В 2020 году доходы городского бюджета увеличатся на 8% к текущему году, в 2021-2022 годах. прогнозируется рост доходов на 9,5% ежегодно. Расходы бюджета Москвы на 2020 год увеличены на 15% к уровню 2019 года.