Участники Московского инновационного кластера смогут подать заявки на субсидии онлайн

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Участники Московского инновационного кластера могут со среды подавать заявки на получение субсидий в онлайн-формате, сообщила ТАСС заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Мы заинтересованы в том, чтобы у предпринимателей была возможность максимально быстро оформить нужные документы. С переводом этой процедуры в онлайн-формат весь процесс получения поддержки станет гораздо удобнее и проще", - сказала она.

Организации, зарегистрированные на платформе Московского инновационного кластера (МИК) i.moscow, могут подать онлайн-заявки на компенсацию затрат на обучение сотрудников, грант на реализацию комплексных инновационных проектов, субсидию на инжиниринг и субсидию для компаний-экспортеров.

"Чтобы воспользоваться новой возможностью, организациям необходимо иметь статус участника кластера. Присоединиться к нему можно на платформе i.moscow при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи. При этом юридическое лицо или индивидуальный предприниматель для вступления в МИК должны быть зарегистрированы в Москве", - пояснил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Московский инновационный кластер - масштабный проект для внедрения инноваций и развития кооперации между технологичными корпорациями, промышленностью, малым и средним предпринимательством, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Среди участников кластера - фонд "Сколково", НИЦ "Курчатовский институт", технопарки "Строгино" и "Слава", МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Н. Э. Баумана.