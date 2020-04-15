На всех станциях московского метро у пассажиров поверяют пропуска

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции на всех станциях московского метро проверяют пропуска у пассажиров, из-за чего на входах многих станций наблюдается скопление людей. В автобусах проверок пока нет.

Как передает корреспондент ТАСС, проверки осуществляются на входах в вестибюле. Так, на станции "Беломорская" пропуска поверяют два сотрудника полиции у всех пассажиров. Они просят предъявить в развернутом виде паспорт и сам пропуск. Цифровой код они вбивают в планшет, проверяя действительность пропуска.

Аналогичная ситуация наблюдается и на станции метро "Речной вокзал", где образовалась очередь из пассажиров.

Вместе с тем в автобусах проверок пропусков пока нет. Посадка пассажиров ведется как обычно, передают корреспондент ТАСС.

В субботу мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начали их оформление 13 апреля, а с 15 апреля их наличие для поездок станет обязательным. Как сообщил Собянин в своем блоге, после 15 апреля получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.