{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Усадебное здание XIX века отреставрируют в Москве

Работы планируется завершить до конца года

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Специалисты восстановят элементы старинных интерьеров усадебного здания XIX века постройки на улице Большая Ордынка в Москве и приступят к реставрации фасадов, сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

Реставрация главного дома городской усадьбы мещанина Евгения Петрова должна завершиться до конца года. "Дом построили в середине XIX века по проекту неизвестного архитектора, - говорится в сообщении. - Он был частью большого владения с доходным домом, ремесленными мастерскими, торговыми лавками и экипажной фабрикой".

Отмечается, что из-за введения в городе режима повышенной готовности в связи с ситуацией по коронавирусу все строительные работы были на время приостановлены, они будут возобновлены после снятия всех ограничительных мер. Специалисты приведут в порядок интерьеры здания и отреставрируют его фасады. Работы планируется завершить до конца года.

В советское время на территории комплекса была размещена мебельная фабрика. В бывшем жилом доме с лавками находился административный корпус. От всего исторического комплекса до наших дней сохранились три строения: палаты Оленевых (улица Большая Ордынка, дом 14, строение 18), главный дом городской усадьбы (улица Большая Ордынка, дом 14, строение 20) и доходный дом (улица Большая Ордынка, дом 14, строения 1-2).

"Реставрация усадебного дома на Большой Ордынке стала действительно долгожданной. Внутри здания специалисты уже разобрали поздние конструкции, укрепили кирпичную кладку. После возобновления работ им предстоит раскрыть заложенные исторические оконные и дверные проемы и убрать те, которые появились позднее. Кроме того, специалисты воссоздадут по архивным документам металлическую лестницу середины XIX века, а также напольные покрытия из щитового паркета", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Во время работ в здании также заменят прогнившие деревянные межэтажные перекрытия, обновят инженерные коммуникации. Кроме того, фасады очистят от старой краски и штукатурки, заделают трещины в кирпичной кладке, восстановят утраченные детали лепного декора. Стены покроют новым штукатурным слоем и покрасят. Все поверхности обработают специальными составами, которые защитят здание от вредного воздействия окружающей среды.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве семья отказалась забирать из больницы пенсионерку из-за боязни коронавируса
Eе направят в пансионат
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС