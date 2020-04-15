Усадебное здание XIX века отреставрируют в Москве

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Специалисты восстановят элементы старинных интерьеров усадебного здания XIX века постройки на улице Большая Ордынка в Москве и приступят к реставрации фасадов, сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

Реставрация главного дома городской усадьбы мещанина Евгения Петрова должна завершиться до конца года. "Дом построили в середине XIX века по проекту неизвестного архитектора, - говорится в сообщении. - Он был частью большого владения с доходным домом, ремесленными мастерскими, торговыми лавками и экипажной фабрикой".

Отмечается, что из-за введения в городе режима повышенной готовности в связи с ситуацией по коронавирусу все строительные работы были на время приостановлены, они будут возобновлены после снятия всех ограничительных мер. Специалисты приведут в порядок интерьеры здания и отреставрируют его фасады. Работы планируется завершить до конца года.

В советское время на территории комплекса была размещена мебельная фабрика. В бывшем жилом доме с лавками находился административный корпус. От всего исторического комплекса до наших дней сохранились три строения: палаты Оленевых (улица Большая Ордынка, дом 14, строение 18), главный дом городской усадьбы (улица Большая Ордынка, дом 14, строение 20) и доходный дом (улица Большая Ордынка, дом 14, строения 1-2).

"Реставрация усадебного дома на Большой Ордынке стала действительно долгожданной. Внутри здания специалисты уже разобрали поздние конструкции, укрепили кирпичную кладку. После возобновления работ им предстоит раскрыть заложенные исторические оконные и дверные проемы и убрать те, которые появились позднее. Кроме того, специалисты воссоздадут по архивным документам металлическую лестницу середины XIX века, а также напольные покрытия из щитового паркета", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Во время работ в здании также заменят прогнившие деревянные межэтажные перекрытия, обновят инженерные коммуникации. Кроме того, фасады очистят от старой краски и штукатурки, заделают трещины в кирпичной кладке, восстановят утраченные детали лепного декора. Стены покроют новым штукатурным слоем и покрасят. Все поверхности обработают специальными составами, которые защитят здание от вредного воздействия окружающей среды.