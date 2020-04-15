{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Очереди на входы в метро образовались из-за проверки пропусков и нехватки полицейских

По словам источника в правоохранительных органах, из-за отсутствия пропуска протоколы не выписывали, просто не пускали в метро

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Ситуация на некоторых станциях московского метро осложнилась из-за небольшого количества полицейских, проверяющих документы. Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах.

"На многих станциях есть нехватка сотрудников полиции, которая наложилась на поток людей, поэтому могли образоваться очереди, так как полицейские обязаны проверить всех", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сотрудники полиции, в последний месяц работающие уже на пределе своих возможностей, стараются проводить проверку максимально быстро и корректно.

"Из-за отсутствия пропуска протоколы никто не выписывает, просто не пускают в метро", - уточнил источник.

При этом в пресс-службе столичного метро отказались комментировать данную ситуацию. "Мы не имеем право комментировать действия сотрудников полиции", - сказали ТАСС в пресс-службе метро.

Ситуация на станциях

По наблюдениям корреспондентов ТАСС, в настоящее время проблем со входом на большинство станций метро нет, однако местами еще сохраняются затруднения.

Очереди у входов на некоторые станции столичной подземки стали образовываться еще около 08:00 мск. Корреспонденты ТАСС с утра побывали на нескольких станциях, когда скопления людей наблюдались, например, на "Беломорской" и "Речном вокзале", при этом дистанция между людьми в 1,5 метра не всегда выдерживалась. На этих станциях дежурили к тому момента всего по два полицейских. По наблюдениям корреспондента ТАСС, который проехал от станции "Беломорская" до "Речного вокзала", людей в метро в первый день введения спецпропусков столько же или даже чуть больше, чем до этого.

Около 09:00 мск на станции "Новогиреево" сотрудников полиции не было, в "Перово" пропуска поверяли двое полицейских, столько же - на станции "Ховрино".

Корреспондент ТАСС стал свидетелем некорректной работы планшетов, при помощи которых полицейские поверяют цифровой код. Так, на станции метро "Петровско-Разумовская" при проверке нескольких пропусков планшет не сработал. Но сотрудники полиции, несмотря на это, пропустили пассажиров.

Как пояснили ТАСС в правоохранительных органах, планшетами для проверки пропусков полицейских обеспечило правительство Москвы, выдано порядка 5 тыс. планшетов с установленной программой.

Позже, уже около 10:30 мск, корреспондент ТАСС, посетившая Площадь трех вокзалов, стала свидетелем отсутствия очередей при входе на станцию "Комсомольская", при этом у метро дежурили три полицейских и два представителя "Росгвардии", а также тележурналисты. На площади в громкоговорители объявляют, что необходимо соблюдать социальную дистанцию. Аналогичная ситуация в это время наблюдалась и на станции "Новокосино": здесь корреспондент ТАСС не обнаружила никаких сложностей при входе в метро, однако дежуривший у станции полицейский сообщил, что в час пик при входе наблюдалось серьезное скопление людей.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Протоколов за езду на машине без спецпропусков в Москве пока не составляли
Московская административная дорожная инспекция отметила, что проверки носят предупредительный характер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС