Очереди на входы в метро образовались из-за проверки пропусков и нехватки полицейских

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Ситуация на некоторых станциях московского метро осложнилась из-за небольшого количества полицейских, проверяющих документы. Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах.

"На многих станциях есть нехватка сотрудников полиции, которая наложилась на поток людей, поэтому могли образоваться очереди, так как полицейские обязаны проверить всех", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сотрудники полиции, в последний месяц работающие уже на пределе своих возможностей, стараются проводить проверку максимально быстро и корректно.

"Из-за отсутствия пропуска протоколы никто не выписывает, просто не пускают в метро", - уточнил источник.

При этом в пресс-службе столичного метро отказались комментировать данную ситуацию. "Мы не имеем право комментировать действия сотрудников полиции", - сказали ТАСС в пресс-службе метро.

Ситуация на станциях

По наблюдениям корреспондентов ТАСС, в настоящее время проблем со входом на большинство станций метро нет, однако местами еще сохраняются затруднения.

Очереди у входов на некоторые станции столичной подземки стали образовываться еще около 08:00 мск. Корреспонденты ТАСС с утра побывали на нескольких станциях, когда скопления людей наблюдались, например, на "Беломорской" и "Речном вокзале", при этом дистанция между людьми в 1,5 метра не всегда выдерживалась. На этих станциях дежурили к тому момента всего по два полицейских. По наблюдениям корреспондента ТАСС, который проехал от станции "Беломорская" до "Речного вокзала", людей в метро в первый день введения спецпропусков столько же или даже чуть больше, чем до этого.

Около 09:00 мск на станции "Новогиреево" сотрудников полиции не было, в "Перово" пропуска поверяли двое полицейских, столько же - на станции "Ховрино".

Корреспондент ТАСС стал свидетелем некорректной работы планшетов, при помощи которых полицейские поверяют цифровой код. Так, на станции метро "Петровско-Разумовская" при проверке нескольких пропусков планшет не сработал. Но сотрудники полиции, несмотря на это, пропустили пассажиров.

Как пояснили ТАСС в правоохранительных органах, планшетами для проверки пропусков полицейских обеспечило правительство Москвы, выдано порядка 5 тыс. планшетов с установленной программой.

Позже, уже около 10:30 мск, корреспондент ТАСС, посетившая Площадь трех вокзалов, стала свидетелем отсутствия очередей при входе на станцию "Комсомольская", при этом у метро дежурили три полицейских и два представителя "Росгвардии", а также тележурналисты. На площади в громкоговорители объявляют, что необходимо соблюдать социальную дистанцию. Аналогичная ситуация в это время наблюдалась и на станции "Новокосино": здесь корреспондент ТАСС не обнаружила никаких сложностей при входе в метро, однако дежуривший у станции полицейский сообщил, что в час пик при входе наблюдалось серьезное скопление людей.