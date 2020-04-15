Около 10 тыс. участников "Московского долголетия" продолжили заниматься в онлайн-формате

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Занятия в онлайн-формате посещают около 10 тыс. участников "Московского долголетия". Об этом в среду журналистам рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Более 180 организаций-поставщиков проекта "Московское долголетие" по собственной инициативе продолжают вести занятия для старшего поколения дистанционно даже в период режима самоизоляции, введенного в связи с пандемией коронавируса.

"Офлайн-мероприятия проекта "Московское долголетие" были временно приостановлены ради безопасности жителей в период эпидемии. Чтобы москвичи старшего возраста смогли продолжить свое обучение, активности были переведены в онлайн. Так московские пенсионеры могут соблюдать необходимый режим изоляции, не отказываясь при этом от любимого хобби и общения с друзьями по интересам. На сегодняшний день около 10 тыс. человек продолжают участие в проекте", - отметила вице-мэр.

Преподаватели общаются со своими группами с помощью современных средств связи: снимают видеоуроки, проводят прямые эфиры, создают группы в WhatsApp, высылают домашнее задание, общаются и репетируют через программы Zoom и Skype. Участники проекта "Московское долголетие" занимаются по самым разным направлениям: гимнастика, рисование, иностранные языки, пение, лекции по истории и искусству, домоводство, танцы, финансовая и правовая грамотность, фото и видео, информационные технологии и многое другое.

Большинство участников проекта - активные пользователи смартфонов и компьютеров, поэтому перейти в режим онлайн-занятий для них не составило большого труда. За два года существования проекта курсы по компьютерной грамотности посетило более 100 тысяч человек.

Также во всех социальных сетях проекта еженедельно публикуются видеоуроки от лучших преподавателей - различные мастер-классы, лекции, советы психологов и врачей, спортивные уроки, проводятся прямые эфиры с актерами театра и кино, телеведущими и музыкантами.