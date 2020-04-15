Реставрацию особняка Бахрушина в Москве закончат после режима самоизоляции

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Реставраторы продолжают восстанавливать исторический облик особняка мецената Константина Бахрушина в Москве, который является объектом культурного наследия федерального значения, после завершения режима самоизоляции. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

На данный момент уже завершены работы по демонтажу современного перехода, он соединял два здания в составе ансамбля усадьбы, и работы по цементации фундаментов и стен.

"Была проведена гидроизоляция подвала, инъектирование кирпичной кладки и укрепление несущих конструкций из деревянных балок; заменены аварийные фрагменты чердачного перекрытия и усилен конструктив здания", - говорится в сообщении.

Как только закончится режим самоограничения в Москве, специалисты приступят к работам в интерьерах и по фасадам. Кроме того, памятник будет приспособлен для современного использования.

"Особняк Бахрушина уже реставрировали в конце 1970-х годов: тогда вернули первоначальный вид деревянным панелям отделки стен, паркету и доломитовым полам в вестибюлях парадного входа, окнам и скобяному набору. Документы с информацией о той реставрации были использованы в подготовке проекта нынешних работ. Получается, что сейчас реставраторы не только возвращают исторический облик зданию, но и сохраняют труд своих предшественников", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Владение известно историкам еще с начала XIX века: первая каменная застройка датируется 1803 годом. В разные годы здесь было от трех до семи различных построек, а место для главного Г-образного дома определилось примерно в 1840-е годы. Главный дом в своем нынешнем виде появился на Новокузнецкой улице в 1895-1896 годах: тогда владельцем участка стал известный меценат, потомственный почетный гражданин Константин Петрович Бахрушин. Он получил от городских властей разрешение на снос некоторых прежних построек и пригласил для реконструкции старого здания известного архитектора Карла Гиппиуса, мастера модерна и эклектики. Он провел капитальный ремонт старого здания, сделал садовый фасад главным и решил его новый облик в духе ренессанса и барокко.

Внешний облик здания практически не изменился, интерьеры имеют хорошую сохранность. С 1933 года оно находится в пользовании Московской городской прокуратуры.