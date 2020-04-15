{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Реставрацию особняка Бахрушина в Москве закончат после режима самоизоляции

Предполагается, что памятник архитектуры будет приспособлен для современного использования

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Реставраторы продолжают восстанавливать исторический облик особняка мецената Константина Бахрушина в Москве, который является объектом культурного наследия федерального значения, после завершения режима самоизоляции. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

На данный момент уже завершены работы по демонтажу современного перехода, он соединял два здания в составе ансамбля усадьбы, и работы по цементации фундаментов и стен.

"Была проведена гидроизоляция подвала, инъектирование кирпичной кладки и укрепление несущих конструкций из деревянных балок; заменены аварийные фрагменты чердачного перекрытия и усилен конструктив здания", - говорится в сообщении.

Как только закончится режим самоограничения в Москве, специалисты приступят к работам в интерьерах и по фасадам. Кроме того, памятник будет приспособлен для современного использования.

"Особняк Бахрушина уже реставрировали в конце 1970-х годов: тогда вернули первоначальный вид деревянным панелям отделки стен, паркету и доломитовым полам в вестибюлях парадного входа, окнам и скобяному набору. Документы с информацией о той реставрации были использованы в подготовке проекта нынешних работ. Получается, что сейчас реставраторы не только возвращают исторический облик зданию, но и сохраняют труд своих предшественников", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Владение известно историкам еще с начала XIX века: первая каменная застройка датируется 1803 годом. В разные годы здесь было от трех до семи различных построек, а место для главного Г-образного дома определилось примерно в 1840-е годы. Главный дом в своем нынешнем виде появился на Новокузнецкой улице в 1895-1896 годах: тогда владельцем участка стал известный меценат, потомственный почетный гражданин Константин Петрович Бахрушин. Он получил от городских властей разрешение на снос некоторых прежних построек и пригласил для реконструкции старого здания известного архитектора Карла Гиппиуса, мастера модерна и эклектики. Он провел капитальный ремонт старого здания, сделал садовый фасад главным и решил его новый облик в духе ренессанса и барокко.

Внешний облик здания практически не изменился, интерьеры имеют хорошую сохранность. С 1933 года оно находится в пользовании Московской городской прокуратуры.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Протоколов за езду на машине без спецпропусков в Москве пока не составляли
Московская административная дорожная инспекция отметила, что проверки носят предупредительный характер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС