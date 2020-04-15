Протоколов за езду на машине без спецпропусков в Москве пока не составляли

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) сообщила, что 15 апреля в столице не оформлялись протоколы за езду на личном транспорте без спецпропусков. Там отметили, что проверки носят исключительно предупредительный характер.

"Мы не подтверждаем информацию о штрафах", - сказали ТАСС в пресс-службе инспекции, отметив, что в данный момент рейды проходят "в режиме предупреждения нарушений".

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать их оформление можно было с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок стало обязательным.

Как сообщил Собянин в своем блоге, после 15 апреля получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.