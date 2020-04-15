{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Протоколов за езду на машине без спецпропусков в Москве пока не составляли

Московская административная дорожная инспекция отметила, что проверки носят предупредительный характер

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) сообщила, что 15 апреля в столице не оформлялись протоколы за езду на личном транспорте без спецпропусков. Там отметили, что проверки носят исключительно предупредительный характер.

"Мы не подтверждаем информацию о штрафах", - сказали ТАСС в пресс-службе инспекции, отметив, что в данный момент рейды проходят "в режиме предупреждения нарушений".

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать их оформление можно было с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок стало обязательным.

Как сообщил Собянин в своем блоге, после 15 апреля получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Роскомнадзор заблокировал фейковую информацию о продаже пропусков для поездок по Москве
Как отмечается, недостоверные данные были размещены на двух сайтах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС