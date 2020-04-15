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Хозяйку салона красоты в центре Москвы оштрафовали за нарушение запрета на работу

Сумма административного штрафа составила 50 тыс. рублей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей владелицу салона красоты в центре Москвы Дарью Молокину за продолжение деятельности во время режима самоизоляции, введенного в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"15 апреля Тверским районным судом Москвы вынесено постановление о признании виновным индивидуального предпринимателя Молокину Дарью в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Согласно тексту протокола, Молокина продолжила оказывать услуги по маникюру после указа мэра Москвы о закрытии салонов красоты. Сама владелица салона прокомментировать ТАСС данную ситуацию отказалась. На заседание суда она не явилась.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде женщина заразилась коронавирусной инфекцией после визита к косметологу на дом.

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