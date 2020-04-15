В Москве заработали 45 центров компьютерной томографии на базе поликлиник

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сорок пять амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию заработали в столице. Об этом сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Поставить диагноз "коронавирусная инфекция" на основании только лабораторных исследований возможно далеко не во всех случаях. Поэтому мы по предложению клинического комитета приняли решение создать специальные центры на базе городских поликлиник, где пациентам с подозрением на коронавирус будут дополнительно проводить КТ (компьютерную томографию), УЗИ и другие исследования для точного установления диагноза. Сейчас в городе работает 45 таких центров. В них провели уже более 5 тыс. КТ-исследований органов грудной клетки, и в 27% случаев выявлены признаки вирусной пневмонии. Более 1 тыс. человек получили противовирусные лекарства", - отметила заммэра.

Она добавила, что, помимо КТ, для пациентов с подозрением на коронавирус в этих центрах проводят дополнительные обследования: общий анализ крови, ЭКГ, забор мазков на новую коронавирусную инфекцию, при необходимости проведут УЗИ-исследование. Такой подход дает возможность не только диагностировать наличие пневмонии, но и определить ее характер.

После проведения необходимых обследований врачи ставят диагноз и, исходя из клинической картины, принимают решение о госпитализации пациентов либо определяют тактику лечения пациента на дому. Центры ведут работу в круглосуточном режиме. На компьютерную томографию пациентов направляет врач поликлиники или телемедицинского центра Департамента здравоохранения Москвы, либо доставляет прибывшая к пациенту бригада скорой помощи.

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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