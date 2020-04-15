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Пандемия коронавируса нового типа

Московский Центральный рынок будет бесплатно кормить медиков, борющихся с коронавирусом

Первую партию бесплатных обедов уже отправили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Столичный Центральный рынок обеспечит питанием медицинских работников, борющихся с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в среду в пресс-службе группы компаний "Киевская площадь".

"Бесплатные горячие обеды и другие продукты питания будут направлять в медицинские учреждения Москвы для врачей и медицинского персонала, непосредственно занятого в лечении пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Первая партия бесплатных обедов уже сегодня была отправлена в НИИ скорой помощи имени Склифосовского", - говорится в сообщении.

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С начала режима самоизоляции Центральный рынок закрыт для посещения, но многие корнеры и лавки продолжают работу в режиме бесконтактного обслуживания сервисов доставки еды. К акции поддержки #cпасибодоктор Центральный рынок уже привлек свои популярные корнеры "ТрескаТъ", "Brownie Mama", "Macha Way", продуктовую лавку "АртДельГусто".

"В этот сложный момент важно объединиться и обеспечить комфортные условия для медицинских работников. Именно они сейчас находятся в эпицентре борьбы с коронавирусом, в абсолютно стрессовых условиях. Именно им нужна максимальная поддержка. Мы хотим призвать и другие гастрономические проекты, рестораны и кафе присоединяться к данному движению. Сейчас крайне необходимы совместные усилия", - отметили в компании.

В Москве сейчас действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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