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Подушкинский путепровод в Москве полностью перекроют с 15 по 30 апреля

ЦОДД рекомендуют водителям заранее выбирать маршрут и пути объезда

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Перекрытие в Москве Подушкинского путепровода в районе МКАД в направлении от улицы Корнейчука к Челобитьевскому шоссе будет действовать с 15 по 30 апреля. Об этом сообщается в среду на Едином транспортном портале.

"Полное перекрытие Подушкинского путепровода на период действия режима повышенной готовности в Москве будет с 15 по 30 апреля", - говорится в сообщении.

Мостранспорт и Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендуют водителям быть внимательными, заранее выбирать маршрут и пути объезда.

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