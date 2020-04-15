В Москве может появиться открытый сервис для проверки действия пропусков

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сервис для проверки действительности цифровых пропусков, доступный жителям, может появиться на портале мэра и правительства Москвы. Об этом сообщил в среду ТАСС первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

"Сейчас проверить свой пропуск на предмет его действия или аннулирования нельзя. Действительность пропусков проверяют только сотрудники правоохранительных органов или МАДИ. Но, возможно, в скором времени это будет доступно и самим жителям, например, на портале mos.ru", - сказал Немерюк. Он не привел подробностей относительно того, как именно будет работать данный сервис, однако не исключил, что в специальном разделе можно будет ввести номер своего пропуска и проверить, действителен ли он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Их оформление началось с понедельника, 13 апреля, а со среды наличие пропусков для поездок стало обязательным.

Получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Водители такси должны проверять наличие цифрового пропуска у пассажира с помощью мобильного приложения.

Аннулирование пропусков

Жители Москвы, которые подали заявки на получение цифровых пропусков по телефону, в смс или через сайт mos.ru, но указали ошибочную или ложную информацию, получат сообщение либо электронное письмо об их аннулировании сразу же по результатам проверки.

"Сначала заявитель получает пропуск. Выдача цифровых пропусков занимает несколько минут. Затем проводится проверка его данных - ФИО, ИНН и прочее. И если эти сведения ошибочны, то его пропуск будет аннулирован, и житель почти мгновенно получит уведомление - в смс или по электронной почти", - сказал Немерюк.

Он подчеркнул, что проверка достоверности поданных сведений занимает некоторое время. "То есть пару дней он может ездить, пока пропуск будет работать. Потом, если принято решение об аннулировании пропуска, он получит об этом уведомление", - сказал Немерюк.

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