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Система проверки цифровых пропусков в московских такси работает без сбоев

Водители такси проверяют пропуска у клиентов в приложении "Помощник Москвы"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы опроверг сообщения ряда СМИ о том, что водители такси испытывают трудности при проверке цифровых специальных пропусков у клиентов.

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"На данный момент сбоев в приложении нет, все работает. Мы находимся в постоянном диалоге со всеми таксопарками и агрегаторами, разъясняем, как проверять коды. Если возникают вопросы, необходимо обратиться по номеру 3210", - сказали в департаменте.

Там отметили, что при заказе такси код цифрового пропуска вводить не нужно - его проверят в автомобиле с помощью приложения, которое будет установлено на смартфоне водителя.

Утром 15 апреля таксопаркам и агрегаторам было выдано 140 тыс. аккаунтов в приложении "Помощник Москвы" для проверки пропусков, также была приложена детальная инструкция для водителей, как пользоваться системой. 

"Мы специально доработали программу для проверки действительности кода. Вы садитесь в машину, показываете пропуск водителю, его проверяет приложение. Если код действителен, вы едете к месту назначения", - подчеркнули в департаменте.

О проверке пропусков

Во вторник вечером замруководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин сообщил ТАСС, что водители московских такси будут проверять у пассажиров пропуска, необходимые для поездки в условиях действия режима повышенной готовности, с помощью приложения "Помощник Москвы" непосредственно в автомобиле. При этом он отметил, что по дороге автомобиль могут остановить полицейские, которые попросят у всех пассажиров паспорта и пропуска. Они сверят указанный в коде маршрут и маршрут такси, и в случае несовпадения будет выписан штраф.

Он подчеркнул, что департамент транспорта будет ежедневно следить за ситуацией и сверять число заказов и число проверок пропусков.

Приложение "Помощник Москвы" заработало в августе 2015 года. Сервис позволяет жителям столицы быстро фиксировать нарушения правил дорожного движения, в том числе правил парковки. Пользователи фотографируют машину нарушителя и отправляют фотографии через приложение. Затем информация поступает в госорганы для анализа и вынесения постановления о штрафе.

В субботу мэр столицы Сергей Собянин заявил, что подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начали их оформление 13 апреля, а с 15 апреля их наличие для поездок станет обязательным. Как сообщил Собянин в своем блоге, после 15 апреля получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.

В новость внесены изменения (17:17 мск) - в новость добавлена информация по тексту. 

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