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Полицейские задержали мужчину, сообщившего о "минировании" станций метро в Москве

Им оказался неоднократно судимый 47-летний житель столицы

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали москвича, который подозревается в ложном сообщении о минировании двух станций Московского метрополитена. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в службу "112" позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что якобы существует угроза взрыва двум станциям метро в Москве. На место была оперативно направлена следственно-оперативная группа УВД на Московском метрополитене. В ходе проверки опасных предметов обнаружено не было. Станции работали в обычном режиме, нарушений общественного порядка не допущено.

"В результате проведенного комплекса проверочных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили место, откуда злоумышленником осуществлялись звонки, и задержали его по горячим следам по месту жительства. Им оказался неоднократно судимый 47-летний житель столицы. Объяснить мотивы своего поступка подозреваемый не смог", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Подозреваемый взят под домашний арест.

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