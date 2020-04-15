Переболевших коронавирусом доноров плазмы крови могут начать стимулировать в Москве

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы проработают вопрос о стимулировании доноров плазмы крови, которые уже переболели коронавирусом, сообщил в среду мэр Сергей Собянин на встрече в режиме видеоконференции с врачами-членами Клинического комитета по COVID-19.

Ранее в Институте скорой помощи и городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным с COVID-19 плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение от коронавирусной инфекции и выздоровели. Кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией. Соответствующую технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"По поводу стимулирования доноров никаких проблем нет. Мы такое решение примем", - сообщил Собянин.

Как отметил директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков, говорить о том, работает этот метод или нет, еще рано. Однако врач отметил, что все пациенты, которые получили плазму, не оказались на искусственной вентиляции легких.

"Понятно, что для того, чтобы точно говорить о том, работает или не работает методика, надо сравнивать две группы, но это не вопрос нескольких дней. Серьезно обсуждался вопрос о том, как привлечь доноров плазмы, и, наверное, необходимо ввести доплаты этим людям", - добавил Петриков.