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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве увеличат число машин для доставки пациентов домой из коронавирусных стационаров

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в работу по борьбе с коронавирусом в городе включены порядка 35 клиник разного уровня

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об увеличении количества машин для доставки пациентов из коронавирусных стационаров домой, сообщил мэр на встрече в режиме видеоконференции с врачами - членами Клинического комитета по COVID-19.

С такой просьбой к мэру Москвы обратилась главврач инфекционной больницы № 1 Светлана Сметанникова.

"Делайте заявку, я не уверен, что это будут санитарные машины, но заказывать какую-то, может быть, технику. Никаких проблем нет, давайте департаменту транспорта поставлю такую задачу", - сообщил Собянин.

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Мэр отметил, что все машины переоборудуют, чтобы защитить водителя. "Решаемый вопрос, давайте сделаем", - сказал мэр.

Кроме того, Собянин отметил, что в работу по борьбе с коронавирусом в Москве включены порядка 35 клиник разного уровня, а также было создано 42 центра амбулаторного уровня.

"Мы параллельно развертываем очень мощную медицинскую систему на базе региональных клиник, федеральных и даже частных. В настоящее время в строю находятся подразделения 35 клиник разного уровня, включилась в эту работу и амбулаторная сеть, было создано 42 "ковидных" центра амбулаторного уровня с необходимым диагностическим оборудованием лучевой диагностики", - сообщил Собянин.

Мэр отметил, что на полной мощности работает скорая помощь, которая связывая различные уровни амбулаторного и стационарного звена. "Вся эта система начинает вкладываться и работать как единый механизм. Тем не менее, нам с вами необходимо постоянно обсуждать и налаживать эту систему. Начиная от маршрутизации пациентов, заканчивая их лечением", - подчеркнул мэр.

По словам Собянина, власти Москвы совместно с правительством РФ будут делать все возможное, чтобы наладить регулярную поставку лекарств, необходимых для борьбы с коронавирусом. "Задача не из легких, если говорить о всем спектре лекарств. Тем не менее, вместе с правительством Российской Федерации, вместе с частными поставщиками, частными компаниями, которые традиционно работают на рынке лекарственных препаратов, производителями российскими и не российскими <...> мы будем делать все возможное, чтобы наладить их регулярные поставки и в необходимом объеме", - сообщил Собянин.

Мэр добавил, что департамент здравоохранения, департамент конкурентной политики, департамент экономики и другие смежные департаменты работают для того, чтобы обеспечить всем необходимым: и средствами индивидуальной защиты, и препаратами, и оборудованием, и расходными материалами.

По словам Собянина, необходимо нарабатывать опыт, чтобы выработать эффективную тест-систему для определения коронавируса. По его словам, проблема в том, что на сегодняшний день есть много различных тест-систем, значительная часть которых не проявляет такую эффективность, как изначально было заявлено. "Мы поддерживаем все начинания в этой области, но мы будем отбирать в конечном счете только те, которые проявили и дали максимальную эффективность. Здесь не должно быть никаких "ваших" и "наших", мне все равно, какие это тесты, главное, чтобы они работали", - сказал Собянин.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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